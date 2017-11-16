Месяц не прошел, а счет выставлен. Шымкентцы начали получать счета за отопление. В платежном документе в графе период указан ноябрь. А месяц еще не закончен. Обеспокоенные горожане стали обрывать телефоны коммунальщиков и нашей редакции с вопросом – не придется ли платить за ноябрь дважды.

В ходе пресс-конференции чиновники рассказали всю правду о квитанциях за тепло.

В зале заседаний акимата жарко. Во-первых, отопление подается качественное, во-вторых, на улице погода со знаком плюс, а в-третьих, тема обсуждается жаркая – отопление.

Заместитель акима Шымкента Бейсенбек Жанбосынов подчеркнул – счета за отопление теперь будут выставляться месяц в месяц. А значит, в следующем месяце придет счет за декабрь. К слову, оплатить за ноябрьское тепло можно будет до 25 декабря.

Сделано это, по словам чиновников, с единственной целью – не повторять ошибок прошлых лет, когда каждый отопительный сезон был под угрозой срыва. В этот отопительный сезон город вошел без долгов – помогла продажа части акций города компании Энергоцентр-3. К слову, сейчас у тепловиков уже образовался долг перед газоснабжающей организацией.

По словам Жанбосынова, теплоснабжающая организация уже должна за потребленный газ 340 миллионов тенге.

Чиновники призывают горожан отнестись к квитанциям с пониманием и оплатить за потребленное тепло в срок. Что касается жалоб на якобы некачественное тепло, то и этому есть объяснение.

Если в вашей квартире батареи остаются холодными, то можно потребовать перерасчета. Правда, сначала нужно все заактировать.

«Пригласите специалиста райакимата, ГКП, можно из горакимата. Они все заактируют, и если тепло действительно некачественное, вам сделают перерасчет», — убежден Жанбосынов.

Если же во всем доме тепло нормальное, а проблема только с вашей квартирой или подъездом, остается одно – вызвать специалистов сервисной компании ГКП «Куатжылуорталык». Сейчас они помогают подключить даже те дома, жители которых договор на обслуживание с предприятием не заключали. Либо позвонить на горячие телефоны акимата города: 53-00-15. Заявки принимаются круглосуточно.