В Шымкенте ответственные за дороги не знают о самом бесполезном пешеходном переходе города

Два года жители района СМУ-4 в Шымкенте наблюдают, как ремонтники периодически обновляют зебру на самом бесполезном в городе пешеходном переходе. С одной стороны он упирается в высоковольтный столб, а с другой шымкентцев поджидает арык. Попасть с дороги на тротуар в этой зоне перехода невозможно, уверены горожане.

А рядом школа и несколько детских и общественных учреждений. Для школьников этот переход — единственная возможность перейти дорогу, не делая петлю в несколько сотен метров. Сегодня сухо, а в ненастье вход-выход перехода превращается в непролазное болото.

«А вокруг деревья, — обращают внимание журналистов местные жители, — мало того, что сложно подобраться к дороге, так еще и приходится прыгать! И выпрыгивают наши дети из-за деревьев прямо на проезжую часть. Если просто падают в грязь, пачкаются, то это легко отделались… А если машина? Водитель даже предположить не может, что сейчас прямо на него прыгнет через арык желающий перейти улицу…»

В отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог Шымкента об этой проблеме слышат впервые. Обещают… разобраться.

Жаркын Байдуллаев, заместитель руководителя отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог Шымкента: «Поступают жалобы и мы на них отвечаем. Если переходы были построены не по закону, то мы их убираем или переносим в другое место».

Не только неверное расположение делает пешеходные переходы опасными для шымкентцев. Элементарное неуважение друг к другу часто становится причиной ДТП.

Горожане, встреченные на пешеходках с грустью признаются, что не раз попадали в опасные ситуации прямо на зебре. Шымкентцы считают, что водители не имеют права так безалаберно относиться к правилам дорожного движения. И журналисты ТК «Отырар TV» решились на небезопасный эксперимент.

Съемочная группа проверила внимательность водителей к пешеходам на переходе. Результаты не обнадежили… Чаще всего человек за рулем старался проскочить через зебру первым. Зачастую, рискуя жизнью пешехода.

Подобное неуважение к пешеходам может привести к печальным последствиям. Взять хотя бы летнюю статистику по ДТП со смертельным исходом — погибло 24 человека.

Сегодня в Шымкенте 308 пешеходных переходов, 40 из которых появились уже в этом году. Для безопасности пешеходов устанавливаются дорожные знаки с подсветкой, акриловые краски разметки заменяют более долговечными с примесью пластика, устанавливают дополнительные светофоры и дорожные знаки.

Но, как говорится, безопасность пешеходов дело рук самих пеших граждан. На шымкентских дорогах — как в плохом анекдоте: «Переходя улицу, никогда не смотрите на светофор! Он еще никого не сбил!»

Анастасия Новикова