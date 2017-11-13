Внимание, водители! В Шымкенте стартовала акция «Неделя безопасного дорожного движения». В рамках акции сотрудниками МПС ДВД ЮКО будут проводиться рейдовые мероприятия по выявлению нарушений перевозки детей без специальных детских удерживающих устройств в салоне автомобиля.

Сотрудники Местной полицейской службы ДВД ЮКО с 13 по 19 ноября 2017 года совместно областным управлением образования, заинтересованными государственными органами и институтами гражданского общества и проводят республиканскую акцию «Неделя безопасности дорожного движения».

Основной целью мероприятия является профилактика дорожно-транспортного травматизма, пропаганда соблюдения правил дорожного движения и снижение количества дорожно-транспортных происшествий, в том числе с участием детей.

В рамках республиканской акции «Неделя безопасного дорожного движения» стражами порядка планируется проведение ряд мероприятий, акций и конкурсов, таких как «Стань заметнее», «Ваш пассажир – ребенок», «Соблюдаем ПДД-предотвращаем ДТП», «Лучшая автошкола», «Водитель, сохрани мне жизнь!» и других с участием школьников и студентов учебных заведений.

К примеру, 19 ноября в «Всемирный день памяти жертв ДТП» полицейские примут участие в акции по сдаче крови для пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях, сообщили в пресс-службе ДВД ЮКО.