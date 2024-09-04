Экстренный вызов 4 сентября: происшествия в Шымкенте

С начала года свыше 1300 человек погибли в ДТП, более 16 тысяч пострадали. Президент потребовал улучшить дорожно-транспортную инфраструктуру и внедрить интеллектуальные системы на дорогах местного значения и республиканских трассах.

Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан: «Профильному ведомству следует обеспечить надлежащий контроль за техническим состоянием автомобилей. Не секрет, что уровень подготовки самих водителей снизился, они получают права без должного обучения в школах. Жду от Правительства, акимов, МВД более решительных действий. Данная проблема должна быть в фокусе внимания и депутатов».

Между тем, страховщики терпят убытки из-за роста числа аварий. Они просят увеличить количество автопатрулей на дорогах или ввести лимит: например, после трех нарушений ПДД отправлять водителей на пересдачу. Что касается выплат, то специалисты заговорили о возвращении прежних правил приобретения страховки.

Дмитрий Банков, директор Костанайского филиала АО НСК: «Страховой полис действовал до первого страхового случая: человек совершает ДТП — полис сгорает. Ему нужно выписать новый. Тем самым, человек уже думает, совершу ДТП — нужно будет опять полис покупать. Сейчас полис действует до окончания срока».

Бывает, клиенты страховщиков совершают за год несколько ДТП и получают каждый раз выплаты, при этом заплатив всего за один полис. В полиции тоже отмечают, что количество ДТП выросло. Полицейские ведут регулярную разъяснительную работу, но получается, как в случае с мошенничествами: люди предупреждены, но не применяют эти знания на практике. Поэтому в Ассоциации страховых компаний предлагают регулятору ввести универсальный страховой продукт. То есть, автовладелец вправе оформить полис, по которому смогут ездить все.

Виталий Веревкин, председатель ассоциации страховщиков Казахстана: «Решаются проблемы таксопарков, легальных и нет, проблема автопарков, проблема присутствия трезвого водителя: он работает трезвым водителем, покупает полис на категорию и управляет всеми транспортными средствами. Да ради бога, пожалуйста, тебе не надо был-не был за рулем, застрахован или нет и это давит на убыточность очень сильно».

Такой полис будет дороже, но удобнее. Или же человек мог бы оформить полис на управление любым транспортом согласно категории.

Ребенка госпитализировали после падения с 4 этажа в Шымкенте. Инцидент произошел 3 сентября в 18:45. Мальчика доставили в больницу с различными травмами, за его состоянием следят врачи.

В департаменте по чрезвычайным ситуациям напоминают родителям о соблюдении элементарных мер безопасности. Проявлять бдительность и не оставлять детей ни на минуту без присмотра.

Спасатели помогли с открытием двери. В службу «112» обратились жители квартиры в микрорайоне «Нуртас». Дверь в ванную комнату захлопнулась. Мама, оставшегося внутри шестилетнего ребенка, вызвала на помощь спасателей. Прибывшие на место происшествия сотрудники оперативно-спасательного отряда с помощью инструментов помогли открыть дверь и вызволить малыша из «засады».

Сарай загорелся в микрорайоне «Онтустык». Пожар произошел по улице Ташкент. Во дворе частного дома загорелся сарай и дрова внутри. Огонь удалось потушить, но сарай к этому моменту выгорел дотла.

Группу барымтачей из трех местных жителей арестовали в Туркестанской области. Их подозревают в краже скота на общую сумму в 7 млн тенге, но предполагается, что они могут быть причастны и к другим аналогичным преступлениям. Полицейские Туркестанской области уже выяснили, что задержанные занимались кражами домашних животных на территории трех районов области – Ордабасинского, Арысского и Байдибекского, а сбывали в Шымкенте.

ДП Туркестанской области: «При проведении обыска полицейские изъяли часть похищенного скота и вернули законным владельцам. Подозреваемые арестованы. Проводится расследование и выясняется причастность подозреваемых к другим аналогичным преступлениям».

В Казахстане не работает в полную силу норма об обязательной перевозке детей в автомобильных креслах. Это требование утвердили почти 10 лет назад. Однако многие родители и таксисты продолжают игнорировать это правило. В таксопарках говорят, что водителям рекомендуют соблюдать закон. Вот только не все прислушиваются.

Мадина, оператор сервис-центра такси: «Нашим водителям рекомендуем, если пассажиры — дети, всегда рекомендуем, чтобы было автокресло. Водители отказываются брать такие заказы, потому что у них нет возможности приобрести автокресла или они не хотят везти детей».

Практически никто сегодня не использует детские удерживающие устройства, говорят автоэксперты. Хотя детская безопасность — ответственность родителей.

Арсен Шакуов, президент ОО «Ассоциация безопасного дорожного движения «Общая дорога»: «В ГАИ вот, в 2015 году как раз-таки, убрали отдел полиции, в 13 еще году. И в рамках этого закрыли отдел профилактики и пропаганды. Все. Сегодня никто не занимается дорожной профилактикой. Таксистам это не надо потому что это не надо самим родителям, вот она в чем проблема».

Эксперты говорят, необходимо ужесточить контроль. Ювенальная полиция должна заниматься профилактикой и привлекать к ответственности. Только за пять месяцев на дорогах страны погибло более пятисот человек и травмировано свыше семи тысяч. Каждое четвертое ДТП совершается с участием детей.

Граффити с наркорекламой закрашивают полицейские и волонтеры. Акция проходит в городе Туркестане, в Сарыагашском, Жетысайском, Толебийском и Сайрамском районах. Надписи с запрещенными адресами веб-сайтов, хэштегами и названиями веществ ежедневно появляются на стенах зданий. С авторами и, непосредственно, заказчиками этих «художеств» активно борются правоохранительные органы. Полицейские предупреждают — нанесение рекламы о продаже наркотиков, как и само их распространение, считается уголовным преступлением.

ДП Туркестанской области: «Главной целью мероприятия является профилактика наркомании, пропаганда здорового образа жизни среди населения и формирование у молодежи негативного отношения к распространению наркотиков. Только с начала года в Туркестанской области полицейскими выявлено восемь фактов пропаганды и незаконной рекламы наркотических средств».