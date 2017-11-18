Великий и Ужасный прямой эфир

18 ноября в прямом эфире на телеканале «Отырар TV» стартует праздничный марафон. Начало громкого телесобытия, посвященного 25-летию канала, – 10:30. Ведущие прямого эфира – самые известные в Казахстане лица – выходцы из «Отырара».

Готовится много сюрпризов для наших зрителей, приятные встречи с известными личностями, и не только. Хотя, пусть все предстоящее будет большим подарком для поклонников ТК «Отырар TV».

Чуть-чуть приоткрою завесу тайны – если вам есть что сказать любимому телеканалу, вероятнее всего, у вас это получится! Правда, сделать это придется в прямом эфире.

Прямой эфир – это всегда сложно. Пожалуй, нет такого телевизионного ведущего, для которого прямой эфир – прямо легкость бытия. Потому что это колоссальная ответственность перед зрителями. Это не просто риск нештатных ситуаций, прямой эфир – это одна большая нештатная ситуация. Сказанное слово уже никогда не изменишь, ошибку не исправишь.

Здесь как нигде актуальна поговорка: «Слово – не воробей, вылетит – не поймаешь».

Когда-то много лет назад известный журналист нашего телеканала Сергей Павленко пригласил меня на прямой эфир. Обсуждалась социальная тема и Сергею Анатольевичу понадобилась соведущая, для которой одинаково важны семья, школа и коммуналка. Только от одного предложения у меня вспотели ладошки. На что Павленко усмехнулся и произнес: «Говорить: не бойся – не могу. Бойся всегда. Чем собраннее ты будешь, тем легче пройдет эфир. Я тоже боюсь. Сколько бы раз не выходил в прямом эфире – страх и напряжение всегда одинаковые. Как в первый раз…»

«Выдохнули, вдохнули и вперед! – всегда говорила Марина Низовкина и шагала в студию, чтобы на время программы быть исключительно в теме. Только к концу программы команда замечала, что веселые волны Марининых волос, тщательно уложенные перед прямым эфиром, от напряжения превращались в тугие кудри…

В программе «Круглый стол с острыми углами» Игорь Лунин смотрелся как у себя дома. Спокойный, даже флегматичный, он час следил за ходом программы, поворачивал тему в нужное русло и таким же спокойным голосом добивался ответов на острые, а порой и совсем неудобные вопросы.

«Да ну ты брось! – смеялся Игорь после эфира. – Мандраж такой, что пошевелиться невозможно. Спасает только выдержка… Спасибо моему характеру!»

А ведь не скажешь! Смотрят зрители на Сергея Павленко, Татьяну Корякину, Татьяну Авдасеву, Зауре Оралбаеву и говорят: «Как же легко работать в прямом эфире! Пожалуй, самая легкая работа. И я смогу!»

«И приходят работать к нам, ничего не боясь и ни о чем не подозревая, – рассказывает шеф-редактор Татьяна Корякина, – особенно молодежь наша этим грешит. Хотя прекрасное качество – ничего в жизни не бояться. Но в прямом эфире это качество не работает. Ты ошибся и надеешься, что тебя не услышали. Ты неправильно подал интонационно информацию. Ты напутал цифры и должности. Человеку кажется, что это не проблема, а ведь проблема и большая. И если диктор не видит своих ошибок или не считает, что он несет за них ответственность, каким бы он распрекрасным телегеничным чтецом не был, ему не место в прямом эфире. В записи – пожалуйста! Там где можно выучить, переписать, переговорить…»

Ответственность и собранность, умение быстро принимать решение – главные качества ведущего в прямом эфире, считают редакторы. Как бы гладко все не проходило, обязательно наступит «черный день», когда именно в прямом эфире пропадет сюжет, который должен идти через 30 секунд, или вдруг перегорит суфлер с огромным текстом перед видео, или… Причин обрушить психику ведущего и всей команды прямого эфира огромное количество. И секунды заминки покажутся вечностью и по спине потечет дорожка холодного пота… Но этого не должен увидеть зритель. Никогда!

«Открою маленький секрет, – рассказывает Татьяна Корякина, – если диктор новостей вдруг замедлился и говорит почти нараспев, в деталях объясняя суть события, он не устал, просто сюжета на эфире еще нет… И это не только на нашем канале. Подобное замедление при задержке сюжета практикуется на всех телеканалах. Нужно выходить из положения, и тут тебе никто не поможет. Это короткое время, когда диктор может рассчитывать только на себя. И в эту минуту ему никто не может указать, произнести фразу: «Мы вернемся к этой теме через несколько минут, а сейчас продолжим новости» или ждать и тянуть время, «легкомысленно» перекладывая листочки текста…»

Татьяна Корякина – и диктор, и редактор новостей в одном лице. Говорит, круги ада, предназначенные для ведущего новостей, проходила не единожды. И в дни, когда ведет свой прямой эфир, всегда запасается выдержкой и терпением.

«Первой моей учительницей была Жанар Барлыбаева, – вспоминает Татьяна. – Она учила меня и Татьяну Заборину (Авдасеву). Учила дышать, говорить, ускоряться, замедляться, чувствовать. Главное, что мы усвоили навсегда – это понять и прочувствовать то, что ты читаешь с первого раза. Ты обязан понимать текст, это не обсуждается. Если не понимаешь, не стоит и начинать. Повторюсь – в новостях времени учить тексты нет…»

Прямой эфир очень важен для зрителя. Он понимает, что ведущий новостей с ним рядом, здесь и сейчас. Не менее важно это время и для самого ведущего.

«Смотришь сюжет и проживаешь жизнь героя этого репортажа, – говорит Татьяна, – громадное эмоциональное наполнение! Было, что плакала в эфире, сердилась. Конечно, лучше, когда тебе хочется поделиться радостью, но, к сожалению, отрицательного, проблемного, трагичного, как правило, больше. Бывает, и посмеешься вместе со зрителями. А бывает…»

Особенность всех прямых эфиров – это состояние «здесь и сейчас». А здесь и сейчас все может поменяться. Если во время новостей вдруг случится что-то важное, диктор обязан об этом сказать. Интересно, что подобные казусы случаются часто, просто в подборки «Приколы прямого эфира» подобные ситуации попадают, если редактор с новым текстом ползет не совсем по пластунски.

«Ага, если правильно ползать, зритель не замечает!» – смеется Татьяна. Правда, диктору в это время не до смеха. У него в руках появляется совершенно незнакомый текст, может быть даже написанный от руки или скопированный из мессенджера. Ни точек, ни запятых, с лишними словами… «Опять же, у тебя нет времени на его изучение, придется по ходу прямо чистить текст и подать сообщение грамотно и красиво, – продолжает редактор. – И если кто-то скажет, что после такого стресса у него не онемели ноги и руки, не случился какой-то психический сдвиг, не верьте. Это диктор просто хочет показаться героем со стальными нервами. А так не бывает…»

Прямой эфир – это волнение и напряжение, ведь произойти может все, что угодно, а вырезать неудачную картинку не получится. Большая ответственность лежит на ведущих, ведь именно их реакция и умение достойно выйти из любой ситуации могут спасти эфир. Но как утверждают ведущие, хороший эфир – это заслуга всей команды. Над новостями в студии работают редактор, оператор, видеоинженер, за пределами студии трудятся журналисты, операторы, монтажеры.

Прямой эфир на телеканале – это только командное производство. Это цепочка учтенных мелочей, это выверенные важные вещи, это понимание друг друга с полувзгляда. Эта команда и приглашает всех друзей телеканала 18 ноября разделить вместе это великое и ужасное время – время прямого эфира!

Елена Бояршинова