«Отбасы Банк» в прямом эфире OTYRAR

Как оформить и получить жилье через «Отбасы Банк»? Какие программы есть, и как воспользоваться услугами банка?

В эфире программы «Народ и Власть» на эти и другие вопросы ответит заместитель директора филиала АО «Отбасы Банк» г. Шымкента Нурлан Султанов.

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