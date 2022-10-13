Тажиева выступит в прямом эфире программы «Народ и Власть»

Уважаемые читатели и зрители OTYRAR. На все вопросы касательно сферы образования вы сможете получить ответ в программе «Народ и Власть».

В прямом эфире 13 октября в 20:00 выступит Жанат Тажиева, руководитель управления образования г. Шымкента.

Не упустите возможность озвучить свои вопросы в прямом эфире.

Кроме того, программа будет транслироваться в прямом эфире Instagram на официальной странице @otyrarkz. Свои вопросы можно оставлять также в комментариях к прямому эфиру.

Звоните во время эфира по телефону: 21-44-50 и на сотовый номер редакции +7 747 996 8219.