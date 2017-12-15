Боксер из Шымкента одержал четвертую досрочную победу подряд на профи-ринге

24-летний боксер из Шымкента Нурзат Сабиров, идущий без поражений на профессиональном ринге, одержал очередную досрочную победу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Казахстанец провел свой четвертый бой в профи в рамках вечера бокса в городе Сорель-Трэси (Квебек, Канада). Его соперником по поединку во втором среднем весе был мексиканец Франсиско Гарсия.

Как и все свои предыдущие бои, этот Сабиров также завершил досрочно. Бой, запланированный на шесть раундов, завершился в четвертом победой казахстанца техническим нокаутом.