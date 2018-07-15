Журналист Las Vegas Now Крис Маатхьюс поделился информацией о билетах на второй бой Геннадия Головкина (38-0-1, 34 КО) и Сауля Альвареса (49-1-2, 34 КО), который состоится 15 сентября на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, сообщает Sports.kz.

Так, на сторонних сайтах самые дешевые из доступных билетов стоят $554 (190 850 тенге) — это стоячие места на верхнем ярусе. Ценник на самые дорогие билеты в рингсайд доходит до $23 250 (8 009 625 тенге). На сайте AXS.com, который занимается официальной реализацией билетов, минимально доступная цена — $800 (275 600 тенге).

На второй бой «Канело» — GGG букмекерская контора 1XBET предлагает такие коэффициенты: победа Головкина — 1.6, победа Альвареса — 2.69, ничья — 23. Их первый поединок прошел 16 сентября 2017 года и завершился спорной ничьей.