Как избавиться от плаванья в мутной реке и начать жить

Новый год вызывает у каждого ощущение волшебства, сказки и чего-то нового. Вот только встретить это новое и очутиться в сказке можно только после генеральной уборки души и ума, уверен отец Александр, протоиерей свято-Никольского кафедрального собора Шымкента – главного в Чимкентской и Таразской епархии.

Очень легко в ежедневной рутине упустить свою жизнь из рук и получить ощущение плаванья в мутной реке – непонятно где низ, где верх и где берег. Вроде не тонешь, но плывешь не туда, куда хотелось бы. …Неуправляемый дрейф. Знакомо? Вот и мне очень.

И встречи наши с отцом Александром зачастую становятся компасом, помогающим взять направление. Понятно, что никто тебя взрослого (взрослую) не возьмет за ручку и не выведет на правильный берег или хотя бы на мелководье для ориентира. Но указать путь…

«Я всегда подвожу итоги года. Для меня важно понимать, где я сейчас и смог ли я сделать то, о чем мечтал год назад. И еще я люблю вспомнить все то хорошее, что произошло (а произошло очень много всего). Погрустить и поплакать о том плохом, что случилось. Подумать о том важном, что помогло мне, и подумать о тех людях, что встретились и изменили меня… – говорит священник. – И еще раз осознать, что человек никогда не совершает неправильных поступков! И никогда не казнить себя за это, ни при каких обстоятельствах!»

«А разве ты была хорошей девочкой и вправе требовать у деда Мороза суперский подарок? – смеется отец Александр. И ничего из того, что тебе потом не понравилось, не совершала?»

Каждый поступок человека – это идеально правильный выбор из той данности, которой он обладает. И то, что мы называем «ошибкой» (грехом, преступлением), является лишь следствием искаженных данных, которыми обладает человек: информация об окружающих, неправильная расстановка ценностей, отсутствие каких-то полезных навыков или напротив – обладание навыками вредными, которые срабатывают автоматически, когда ум не успевает правильно проанализировать ситуацию.

Отец Александр вспоминает популярную притчу «О больничном окне» и вспоминает реакцию людей, когда он ее рассказывает.

Окно



В больнице в одной палате лежали два тяжелобольных человека. Один лежал у окна, а кровать другого располагалась у двери. «Что там видно в окне?» – как-то спросил тот, что лежал у двери. «О! – оживился первый. – Я вижу небо, облака, напоминающие зверюшек, озеро и лес вдалеке».

Каждый день лежащий у окна рассказывал своему соседу о том, что происходит за окном. Он видел лодку, рыбаков с огромным уловом, детей, играющих на берегу, юных любовников, держащихся за руки и не сводящих друг с друга сияющих глаз.

В то время как он наблюдал все эти удивительные события за окном, его соседа мучила глухая злоба.

«Это несправедливо, – думал он. – За какие такие заслуги его уложили у окна, а не меня, и я могу лицезреть только дверь с облупившейся краской, в то время как он любуется видом из окна?»

Однажды лежащий у окна сильно закашлялся и стал задыхаться. Он пытался дотянуться до кнопки вызова медсестры, но у него не было сил, потому что он содрогался от кашля. Сосед наблюдал за происходящим. Ему ничего не стоило нажать на свою кнопку, но он этого не сделал.

Через некоторое время первый затих и вытянулся на своей постели.

Когда его унесли, сосед попросил медсестру, чтобы его переложили к окну. Медсестра выполнила просьбу больного, перестелила его постель, помогла ему перелечь на противоположную кровать и, убедившись, что больному удобно, направилась к двери.

Вдруг ее остановил удивленный возглас больного: «Как же так! Это окно выходит на глухую серую стену! Но тот, кто умер, рассказывал мне, что видел лес, озеро, облака, людей… Как же он мог все это видеть из этого окна?»

А медсестра печально улыбнулась: «Он вообще не мог ничего видеть; ваш покойный сосед был слепым».

«Обычно после прочтения этой притчи на несколько секунд наступает тишина, – рассказывает отец Александр. – На лицах удивление, досада, сострадание… И вдруг один мой слушатель говорит: «Так ему и надо!.. Нечего издеваться над человеком! Это его Бог наказал за то, что он, зная, что другому тоже хочется посмотреть в окно, специально издевался над ним, причиняя ему страдания своими рассказами!»

И все рассмеялись, вспоминает священник. Многие восприняли это как шутку, потому что притча совсем о другом. Но для человека, сказавшего эту фразу, мир выглядит именно так, как он говорит: мир полон предательства, злобы, обиды! Наполнив себя этими чувствами, человек даже в самом светлом проявлении увидит только свое.

Раньше отец Александр часто посещал заключенных. Эту притчу он рассказывал и там. И однажды его слушатель сказал: «Притча учит тому, что если тебе хорошо, то лучше ни с кем этим не делиться…»

«Это правда. Это правда того человека, который это сказал. К сожалению, это правда и многих других…» – говорит священник. – И вот от этого горько, вот это нужно в себе менять. Если заметили в себе хоть сотую долю согласия с этим выводом, зажмурьтесь и приводите душу в порядок! У вас еще есть время. До Рождества…»

И очень важно отдать долги, уверен отец Александр, даже если окружающие понимают это совсем не так.

Долги

Один человек жил очень бедно. Однажды он заболел. Его жена бегала по всем знакомым, пытаясь занять денег, но все ей отказывали.

Человек, пересиливая болезнь, вышел на работу, так как жить было не на что. Спустя время он выздоровел, да и на работе его повысили. Многие знакомые начали просить у него денег, и он всем давал. Его жена возмущалась: «Зачем ты им даешь деньги? Когда ты был беден и болен, от тебя все отвернулись!»

– Я отдаю им долги, – ответил человек.

– Какие долги?

И человек отвечал: «Когда все они мне отказывали, я научился быть сильным и бороться за жизнь. Если бы они тогда мне помогли деньгами, я бы сам не выздоровел и умер в нищете…»

Жизнь за весь год разложить по полочкам не хватит даже длинного Рождественского поста и времени, выделенного на подумать, уверен отец Александр.

Если не подходить к оценке с умом: «В завершении каждого дня, по дороге домой или перед сном, я спрашиваю себя: все ли я сделал, что наметил, в полной ли мере я использовал возможности, которые открылись по ходу дня, как отреагировал на возникшие проблемы. В сердце всегда знаешь, насколько ты был успешен или неправ. И здесь важно не оправдать себя, а честно признаться в допущенных ошибках. Кроме того, жизнь постоянно подкидывает новые задачи, которые предусмотреть и запланировать невозможно. Если вы этого не делали, у вас даже не было времени подумать, сделайте это сейчас – общим анализом, посвятите себе, своей душе и мыслям холодные зимние возвращения с работы… Все получится!»

Ощущение года

Отец Александр всегда удивляется, когда на вопрос: «Как завершаешь год?» его визави отвечает: «Да, так себе…»

Священник уверен, значит, подводя итоги года, вы наверняка вспомнили далеко не все, что с вами случилось. А попробуйте вспомнить. Одним словом.

Сделать это не трудно: скопируйте себе этот симпатичный постер со словами, распечатайте, напишите напротив событие, которое стало для вас восхищением года, датой, стыдом, уроком, вкусом или встречей… Пробуйте, не стесняйтесь!

Записывайте и удивляйтесь, сколько всего крутого произошло с вами! И мы уверены, в последней строчке в пункте «Вывод года» вы ни за что не напишете равнодушное: так себе… Отличного вам всем Нового года!

Елена Бояршинова