Военные механизированной бригады подвели итоги года

Год нелегкой службы позади. Механизированная бригада провела этот год в боевой учебе, слаживании подразделений и воспитании военнослужащих нового призыва.

Это большая работа, требующего от командиров полной самоотдачи и постоянного контроля за проходящими в воинской части процессами. Для подведения итогов, был выбран выставочный центр «Көрме орталығы», где прошло торжественное собрание. Туда были приглашены самые важные для военнослужащих люди — ветераны и родные.

Ержан Сабырбекулы, командир танкового батальона:

«Воинская часть 35748 сегодня подводит итоги учебного года. На торжественное мероприятие пригласили не только личный состав, но и членов их семей. В ходе собрания награждают и чествуют лучших военнослужащих за успехи в тактических учениях и учебно-тренировочных сборах. Особое признание получил танковый батальон, признанный лучшим по итогам года».

За отчетный год в бригаде было проведено 13 внезапных проверок, 6 командно-штабных и тактических учений, более 30 огневых упражнений, свыше 2000 стрельб и около 1000 занятий по вождению боевых машин. Все эти мероприятия подтвердили высокий уровень боевой готовности бригады.