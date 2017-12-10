Как привести себя в порядок к Новому году с помощью масла из магазина

Напитать влагой, разгладить и оживить кожу лица – эта задача вполне под силу косметическим маслам. Если начать масляные процедуры прямо сейчас, то недели через две-три уже будет заметен результат.

Каких только масел нет сегодня в продаже. Бутылочки со светло-желтой, янтарной, зеленоватой жидкостью стоят на полках в магазинах косметики, в аптеках и даже обычных супермаркетах. Оливковое, тыквенное, кунжутное, миндальное, масло ши и жожоба, масло кокосовое и аргановое… И у каждого из них уникальные косметические свойства.

Конечно, лучше всего масляные средства подойдут взрослым женщинам, кожа которых выглядит немного усталой и сухой. Уникальные компоненты, содержащиеся в маслах, да и сама их маслянистая консистенция как нельзя более подходят для такой кожи.

Одно из самых доступных масел – оливковое способно вернуть коже свежесть и чистоту. Кстати, это прекрасное средство для снятия макияжа. И даже очень стойкого. И даже с глаз. При этом оно не забивает поры и увлажняет кожу.

Как-то актрису Ольгу Аросеву спросили, благодаря какому чудо-средству она в зрелом возрасте да при ее вредной для кожи профессии сохранила такое лицо.

Актриса ответила: «Все просто, я каждый день смываю грим оливковым маслом».

Еще одной горячей поклонницей оливкового масла является Софи Лорен. И это самый весомый аргумент в его пользу.

Льняное масло – еще одно отличное средство для зрелой кожи. В нем содержится целая куча полезных составляющих: необходимых витаминов, ненасыщенных жирных кислот. Что делает льняное масло? Оно может разгладить мелкие морщинки, увлажнить и оживить сухую и дряблую кожу, устранить шелушение. Единственно, для кожи вокруг глаз оно тяжеловато.

Более экзотические масла можно найти в аптеках или магазинах восточной косметики. В странах Востока женщины давным-давно знают о чудесных свойствах масел и поставили их на службу своей красоте. Выраженным омолаживающим и разглаживающим действием обладает аргоновое масло, получаемое из плодов дерева аргании, растущего в Марокко. Его можно использовать в чистом виде, а можно добавлять в кремы. Масло ши также прекрасно разгладит морщинки, оно подходит для нежной кожи вокруг глаз. Кокосовое масло, которое мы так любим покупать на индийских выставках, отлично смягчает, разглаживает, осветляет кожу, его применяют при пигментных пятнах и куперозе.

Миндальное, абрикосовое, масло виноградной косточки очень легкие, они отличное подходят для питания и увлажнения любой кожи, не только зрелой, но и молодой. И именно из-за своей легкости это отличное средство ухода за кожей вокруг глаз и разглаживания мелких морщинок в этой области.

Использовать масло в домашнем уходе очень просто – его наносят на очищенную кожу лица на 15-20 минут. Если после этого времени масло полностью не впиталось, то остатки удаляют салфеткой.