Первая тройка средств для сухой кожи

Перед сухим и жарким летом стоит заранее запастись косметикой с увлажняющими свойствами. Это полезно и для молодых, и тем более для взрослых красавиц. Что же именно нужно искать с составе кремов и других косметических продуктов?

Гиалуроновая кислота

Она сейчас входит в большинство увлажняющих и антивозрастных средств. Объясняется это тем, что гиалуроновая кислота сохраняет в коже запас влаги, способствует синтезу коллагена и эластина, разглаживает морщины.

Косметологи называют средства «с гиалуронкой» универсальными: они подходят для любого возраста и практически не вызывают аллергических реакций. Одна молекула гиалуроновой кислоты способна удерживать до тысячи молекул воды. А чем выше концентрация гиалуроновой кислоты в коже, тем она более подтянута и эластична.

Средства с этим компонентом способны устранить ощущение стянутости и стать хорошей профилактикой против признаков старения.

Средства с гиалуроновой кислотой подходят для кожи практически всех типов, состояний и возрастов. Однако при выборе этой косметики все же нужно учитывать репутацию производителя. Именно он определяет концентрацию полезного вещества и его форму, которая способна проникать в слои кожи.

Сквалан

Все большую популярность сегодня приобретают продукты со скваланом. Это один из лидеров в увлажнении кожи. Что же это такое? Химики получают его из сквалена – это масло, которое содержится в тканях многих животных и растениях. Самые известные его источники – печень акулы, ряд растительных масел: оливковое, амарантовое, аргановое, масло зародышей пшеницы. Cквален увлажняет кожу, действует как антиоксидант, защищает от негативного воздействия окружающей среды.

В косметике же обычно используют сквалан-сквален, к которому присоединили молекулу водорода. Из-за этого он гораздо медленнее окисляется и не теряет своих свойств на протяжении нескольких лет. Чаще всего его можно встретить в составе увлажняющей косметики: сывороток, кремов, масок и масел.

Сквалан часто используют производители косметики в странах Азии. И этому есть логичное объяснение. Дело в том, что это вещество находится в коже человека, и его содержание зависит от этнической принадлежности. Согласно исследованиям, именно у женщин-азиаток с возрастом его количество в коже снижается больше всего. И тут на помощь приходит уходовая косметика.

Как же сквалан действует на кожу? Основная его задача, как мы уже поняли, – это увлажнение кожи. За счет того, что сквалан укрепляет липидную мантию кожи, влага задерживается в верхних слоях эпидермиса. А также косметика со скваланом в составе помогает защитить кожу от внешних вредных воздействий: агрессивного ультрафиолетового излучения, холода и ветра. Благодаря этому кожа дольше остается мягкой, меньше шелушится. Сквалан активно используется и в антивозрастных кремах и сыворотках, поскольку способствует разглаживанию мелких морщинок и замедляет образование новых.

Есть у сквалана еще одно интересное свойство. Он обладает противовоспалительным действием, что полезно при акне, постакне, розацее и других дерматологических проблемах.

Средства, содержащие сквалан, хорошо переносятся. Ведь это родственный нашей коже компонент. К его применению практически нет противопоказаний за исключением случаев индивидуальной чувствительности. Однако нужно учитывать и другие компоненты, которые входят в состав косметических средств, потому что они как раз могут иметь противопоказания или вызывать повышенную чувствительность.

Мочевина

Мочевина (другое название – карбамид) также является одним из ключевых увлажнителей. Она способна притягивать и удерживать воду. Продукты, содержащие ее, используются для ухода за сухой, шелушащейся и огрубевшей кожей. Мочевина является также прекрасным активным компонентом для мягкого и эффективного отшелушивания: помогает удалить отмершие клетки кожи, что делает кожу более мягкой, гладкой и свежей. Кроме того, она способствует выработке нового коллагена, который отвечает за упругость кожи и предотвращает появление морщин.

Мочевина может использоваться также для лечения различных заболеваний кожи, так как имеет противовоспалительные и антибактериальные свойства, помогает уменьшить воспаление, зуд и раздражение.

При выборе средства с мочевиной – в отличие от средств с гиалуроновой кислотой и скваланом – очень важно учитывать процент ее содержания.

Обычно в уходовых косметических средствах содержится от 2% до 10%. Продукты с низкой концентрацией, менее 5%, могут использоваться ежедневно для увлажнения и смягчения кожи лица и тела. Они особенно полезны для людей с сухой и чувствительной кожей.

Косметику с более высоким процентом, около 10%, обычно рекомендуют для ухода за грубой, шелушащейся кожей, для устранения зуда и дискомфорта. Однако такие средства нужно применять с осторожностью, чтобы воздействие на кожу не стало слишком агрессивным.

Кремы и мази с концентрацией от 15% и выше, как правило, используются в лечебной практике и продаются в аптеках по назначению дерматолога.

Отдельное исключение – кремы для ног с содержанием мочевины. Они не требуют назначения специалиста, хотя концентрация вещества в них может достигать 20-30%. Такие кремы с интенсивным отшелушивающим и смягчающим действием отлично справляются с проблемой натоптышей, возвращают стопам гладкость.

Обратите внимание, что регулярное использование мочевины может вызвать раздражение, особенно при чувствительной коже. Перед использованием продукта проведите тест на чувствительность. Нанесите небольшое количество продукта на внутренний сгиб локтя и понаблюдайте за реакцией организма в течение 24 часов.

Если появятся раздражение, покраснение или зуд, не используйте средство.

Кроме того, косметику с мочевиной нельзя наносить на поврежденную кожу или открытые раны.

Яна Котт