Как в городе Шымкенте правила русского языка табличкам не указ

Склоняли на все лады. Нешуточные страсти разгорелись вокруг таблички на входе в отдел образования Шымкента. Спорили по поводу буквы «а» и вопроса склонения наименования города. В результате табличку таки сменили.

Табличка раздора. Вопрос правильности написания таблички на входе в отдел образования Шымкента поднял депутат городского маслихата Нургазы Бухарбаев. Народный избранник уверен – топоним Шымкент в сочетании со словом город не склоняется. А потому написание «Отдел образования города ШымкентА» ошибочно, уверен депутат.

Нургазы Бухарбаев: «По крайней мере, я учился в обычной хорошей школе. И по тем правилам, по которым нас учили, так не должно быть. Города Шымкента» — так не бывает. Мнение учителей русского языка, якобы филологов… Мне было просто смешно. Правила русского языка никто еще не отменял. И скриншоты, которые мне присылали в социальных сетях — это тоже те люди, которые не знают русский язык. В принципе, мы довольны тем, что руководство ГОО сразу отреагировало. Даже на комиссии руководитель отдела принесла свои извинения, что да, мол, не смогли вовремя поменять… Отдел образования этим летом поменял свидетельство о регистрации: раньше было «Шымкента», теперь «Шымкент».

Соседи педагогов – городской отдел транспорта за новой табличкой не побежали, а вот лишнюю, по их мнению, букву поспешили убрать, как говорится, от греха подальше.

Между тем, филолог с 40-летним стажем, доктор филологических наук Валентина Нарожная уверена – топоним Шымкент склоняется и исключений в данном случае нет и быть не может.

Валентина Нарожная: «Шымкент — это существительное мужского рода, второго склонения. Никто не спорит — это тюркское слово, но оно подчиняется правилам. Заимствованные слова, если у них грамматическая оформленность такая же как и в русском языке. Шымкент. Такое же название города, как Красноярск, например. Склоняемое. Мужской род с нулевым окончанием. Склоняем!»

Но мнение эксперта не в состоянии изменить точку зрения сторонников несклоняемости топонима Шымкент.

Нургазы Бухарбаев: «Это мое мнение и я остаюсь при нем…»

Тем временем, кандидат филологических наук считает – ошибки в написаниях названий официальных учреждений недопустимы.

Валентина Нарожная: «Для людей, которые получают достойное образование, «а» нужно. Так по правилам, так даже не режет глаз».

Действительно, отдел образования еще летом подал документы на перерегистрацию. И нынешняя табличка – отражение наименования госоргана, зарегистрированное в юстиции.

Тем временем в городе немало госучреждений с табличками пока еще соответствующим правилам русского языка. В ближайшем будущем во всяком случае одна табличка будет заменена – так уверяет руководство зоопарка, посчитавшее «а» в словосочетании «города Шымкента» не соответствующей правилам русского языка.

Согласно всем мыслимым и немыслимым правилам русского языка в образцовом стиле русского языка, а тем более: со сцены, в средствах массовой информации, в официальных наименованиях географические названия следует склонять.

Эта норма указана во всех словарях, начиная с «Грамматики современного русского литературного языка. М., 1970.», «Русской грамматики. М., 1980.» и заканчивая трудом Розенталя Д. Э., Джанджаковой Е. В., Кабановой Н. П. «Справочник по русскому языку: правописание, произношение, литературное редактирование. – 7-е изд. М., 2010.».

Несклоняемые варианты стали настолько широко распространенными, что изначально единственно правильный склоняемый вариант сегодня многими воспринимается как ошибочный.

Кстати, несклоняемые варианты топонимов допустимы только в военных и географических сводках, где очень важно не ошибиться с названием населенного пункта. И только в том случае, когда если они выражены… именами собственными на —ово (-ево), -ыно (-ино). Например, есть город Пушкин и село Пушкино. При военных действиях это важно…

Саида Турсуметова