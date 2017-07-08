Гимн Казахстана перевели и спели на русском языке. Автор этого перевода и исполнитель — уроженец Алматы, ныне житель российской столицы Актан Суюншалин.
За все время независимости Республики Казахстан, национальный гимн не имел поэтического перевода на русский язык, который является официальным языком в государстве, пишет портал 365.kz.
До настоящего времени, существовал только подстрочный перевод Национального Гимна на русский, петь под который было невозможно.
Представленный вариант – первая попытка передать красоту и величие текста гимна.
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