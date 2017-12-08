Казахстанцев пугают аудиосообщениями о краже детей, пересылаемыми по Whatsapp

В сообщении некий мужчина рассказывает о том, что злоумышленники похищают детей, перед этим угощая их конфетами с наркотиками, сообщает nur.kz.

«Сейчас только что мне позвонил один наш брат и рассказал, что сейчас такая ситуация нехорошая сложилась в республике: здесь появились киднепперы, похитители детей, людей похищают, в основном детей. Уже есть несколько случаев (…).

Имам села Яникой подтвердил, что действительно есть группа. Ездит, угощает детей дошкольного и подросткового возраста конфетами, которые содержат транквилизаторы или наркотические средства, которые подавляют волю и усыпляют детей. Вот они их похищают.

С какой целью — не знаю, могу только догадываться. Может, на органы, может, в рабство, но факт в том, что случаи уже есть (…) Синяя «Приора», на крышке багажника знак «Адидас», — говорится в аудиозаписи.

Распространение этого сообщения прокомментировал Алмас Садубаев, директор Департамента государственного языка и информации МВД РК.

«Информация о якобы похищениях детей, распространяемая голосовым сообщением через интернет мессенджеры является ложной. Таких фактов на территории Казахстана нет. Кроме того, озвученное в сообщении село Яникой находится на территории Кабардино-Балкарии Российской Федерации», — заявил он.