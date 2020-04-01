Санитарные врачи предупреждают казахстанцев о еще одном способе передачи коронавируса, передает Tengrinews.kz.

Он может в течение часа находиться на волосах человека и в последующем инфицировать его.

В мессенджере WhatsApp и в социальных сетях казахстанцы рассылают аудиосообщение с соответствующим предупреждением.

«Сейчас собрание у нас было на работе. Сказали, чтобы мы все надели платки, потому что вирус очень легко передается через волосы. Приехали китайские врачи, и первое замечание, которое они сделали, — почему у нас открытые волосы. Потому что в Китае даже бреются налысо, чтобы защититься», — говорит неизвестная женщина.

Информацию подтвердил руководитель отдела эпидемиологического надзора за особо опасными инфекциями и туберкулезом Саят Кауметбаев.

По его словам, инфекция может осесть на волосах ничего не подозревающего человека и находиться на них в течение часа.

«Наряду с ношением перчаток, масок, защитных очков, применением санитайзеров, частым мытьем рук и лица рекомендуем отдавать предпочтение гладким прическам, носить защитный головной убор, косынки, когда вы находитесь в местах скопления людей. Распущенные волосы, часто контактируя с лицом, увеличивают риск инфицирования», — заявил Кауметбаев.

Специалист добавил, что это общеизвестное правило. Соблюдение этой нормы позволит еще больше снизить риск заражения коронавирусной инфекцией.