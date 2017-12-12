Метеорологи предупреждают о возможном наводнении в ЮКО

Метеорологи предупреждают о возможных разливах и подтоплениях на Сырдарье. Штормовое предупреждение объявлено в Южно-Казахстанской и Кызылординской областях в связи с увеличением воды в Сырдарье, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

Согласно штормовому предупреждению от пресс-службы «Узгидромет» (Ташкент), 12 декабря в связи с повышением сбросов воды из Кайраккумского водохранилища и боковой приточности ожидается увеличение расходов воды в Сырдарье у п. Чиназ до 1600-1800 куб. м/с в связи с этим возможно подтопление пойменных участков и территории, прилегающих к руслам рек.

«В связи со штормовым предупреждением из «Узгидромета», 12 декабря ожидается увеличение расходов воды на р. Сырдарья в районе гидропоста Кокбулак до 1500-1800 куб. м/с, возможны разливы и подтопления», — добавляет пресс-служба.