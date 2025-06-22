Тонны рыбы вне закона

В Туркестанской области задержана группа, занимавшаяся незаконным ловом рыбы. Преступную схему выявили сотрудники природоохранной прокуратуры совместно с полицией. Незаконный промысел вёлся в крупных объёмах на реке Сырдарья и в Шардаринском водохранилище.

Съездхан Абдуллаев, начальник управления прокуратуры Туркестанской области: «В состав преступной группы входили непосредственно браконьеры, логисты, занимавшиеся транспортировкой и сбытом незаконно добытой рыбы, а также организатор, координировавший всю деятельность».

В числе задержанных 16 человек, среди них — ранее судимые за аналогичные преступления.

Съездхан Абдуллаев, начальник управления прокуратуры Туркестанской области: «В ходе 12-ти обысков было изъято более тонны незаконно выловленной рыбы, 12 лодок с моторами, свыше двух тысяч метров сетей и другое оборудование, использовавшееся для браконьерства. Предварительный ущерб оценивается более чем в 10 миллионов тенге».

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная добыча водных биологических ресурсов». Досудебное расследование продолжается.