Молочный бренд из Кентау готов покорять Шымкент

Кентауские производители молочной продукции удовлетворяют спрос потребителей. Цех, выпускающий семь наименований продукции, отличается от других производителей качеством. Сейчас в городе горняков большинство детских садов пользуются молочной продукцией цеха «Жеті жарғы».

Детишки в детском саду каждый день пьют по два стакана молока. О его пользе им рассказывают воспитатели. Молоко вкусное, продукт качественный, не привозной, а из Кентау.

Цех «Жеті жарғы», занимающийся переработкой молока, сегодня обеспечивает продукцией детские дошкольные учреждения и жителей Кентау. Государственная поддержка позволила малому предприятию встать на ноги. Региональный инвестиционный центр Максимум выдал кредит на сумму 20 миллионов тенге. На сегодня около двадцати горожан обеспечены постоянной работой. Среди них и Гульбахар Сейдалиева.

«Если в будущем расширят производство, то больше моих земляков найдут работу. Сейчас в две смены работаем. Средняя заработная плата 45-50 тысяч тенге. Молоко, которое приняли, по технологии кипятим, затем, остудив, делаем курт и сметану», — рассказывает сотрудница цеха Гульбахар Сейдуалиева.

Цех входит в состав сельского кооператива «Ес Мария». Планы кооператива — самим заниматься животноводством. Сейчас строят цех по заготовке кормов. В перспективе будет и своя мельница.

Есенгельди Утепбаев, председатель кооператива «Ес Мария»: «Вот завершим строительство кормового цеха, будем обеспечивать крупный рогатый скот своим кормом. Сейчас работает 21 хозяйство и большинство их них держат коров. Принимаем молоко. В скором времени молочной продукцией полностью обеспечим горожан».

Брендовая продукция «Молоко Кентау — 2017» пользуется большим спросом. Цель — открыть в Шымкенте магазин. Для этого необходимо завоевать доверие потребителей областного центра.

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