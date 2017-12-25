Назначен аким города Туркестана

Сегодня аким Южно-Казахстанской области Ж.Туймебаев по согласованию с Администрацией Президента РК и с согласия районного маслихата представил активу города Туркестана нового акима. Распоряжением акима Южно-Казахстанской области на должность акима города Туркестан назначен Мусаев Тажибек Калманович.

Пожелав успехов на новой должности, глава региона поручил новому акиму эффективно и своевременно выполнять поручения Главы государства по повышению социально-экономического благосостояния населения города Туркестана, а также уделить особое внимание реализации программной статьи Президента РК «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру».

Тажибек Мусаев, 1958 года рождения, образование высшее, квалификация по специальности – инженер-механик. Трудовую деятельность начал в 1982 году заведующим машинной мастерской колхоза имени Абая.

1985-2013 годы занимал должности инженера автопарка города Кентау, главного инженера Туркестанского районного управления сельского хозяйства, инженера Туркестанского районного аграрно-промышленного объединения, главного специалиста управления сельского хозяйства города Туркестана, главного специалиста отдела сельского хозяйства города Туркестана, главный специалиста отдела сельского хозяйства и земельных отношений города Туркестана, начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Туркестана, акима сельского округа Иассы города Туркестана, руководителя отдела сельского хозяйства города Туркестана, руководителя отдела сельского хозяйства и земельных отношений города Туркестана.

С октября 2013 года занимал должность заместителя акима города Туркестана Южно-Казахстанской области.

Пресс-служба акима ЮКО