Неосвоение бюджета – чья-то глупость, вредительство или…?

Все. Год вышел на финишную прямую. А это значит, что мы с вами начинаем подытоживать достигнутое за год (увы, и утраченное тоже). Подведением итогов работы уже сейчас заняты и чиновники местных акиматов, у них это называется «анализ освоения бюджетных средств».

Небольшое пояснение. Деньги закладываются в бюджеты заранее – еще с конца предыдущего года – на исполнение тех или иных задач. Каждая из них оформляется соответствующей бюджетной заявкой, к примеру, на строительство школы или детсада или на проведение централизованной канализации, на покупку медоборудования для больниц. Все эти задачи, в свою очередь, распределены по тем или иным государственным программам, к примеру, развития здравоохранения – «Денсаулық», инфраструктурного развития – «Нұрлы жол», развития агропромкомплекса и так далее.

Таких госпрограмм в Казахстане несколько десятков. Так вот, вы можете не поверить, но у нас – в государстве, как правило, с осени выявляется неосвоение бюджетных средств. А это миллиарды тенге. Представляете?!

То есть деньги есть (были), но их не израсходовали, на языке чиновников это называется «не освоили». Наверняка вы слышали фразу в новостях «неосвоение бюджета составило…»

«Да как такое может быть – не освоили?!» – справедливо возмутится любая рачительная домохозяйка. Уж если она запланировала сделать в течение года ремонт в квартире, обновить мебель, купить что-то из бытовой техники, отложила на это деньги, то она и отремонтирует, и обновит, и купит. В этом можно не сомневаться.

Работа наших чиновников, не всех конечно, порой менее эффективна. Видимо, чем масштабнее задачи, тем сложнее добиться запланированного.

Судите сами, на заседании Кабмина республики, состоявшемся 19 сентября, министр финансов РК Бахыт Султанов докладывал об итогах исполнения республиканского бюджета за 8 месяцев 2017 года. Подробное сообщение об этом опубликовано на ratel.kz.

По словам министра по состоянию на 1 сентября в целом по стране не освоен 101,6 миллиард тенге. «Рекордсмен» неосвоения бюджетных средств – Минздрав – 20,3 млрд. тенге. Второе место в списке штрафников поделили два министерства – МВД и Министерство культуры и спорта. Их администраторы не освоили по 9,3 млрд. тенге. Тройку лидеров по неосвоению бюджетных средств замыкает Минобороны РК, которое не успело потратить 7,9 млрд. тенге. Как ни странно, неосвоение бюджета для нашей армии – привычное дело.

Почему происходит подобное? Бахыт Султанов назвал причины: нерасторопность администраторов бюджетных программ, позднее проведение конкурсных процедур, перенос сроков их проведения, судебные разбирательства, несвоевременное принятие нормативно-правовых актов, отставание от графика работ, корректировка документов на строительство и отсутствие заявок на возмещение по сельхозсубсидиям. Еще одна причина – недостаточный со стороны администраторов бюджетных программ контроль за работой подрядчиков.

У нас в области ситуация с этим тоже непростая. На одном из недавних заседаний облакимата глава региона Жансеит Туймебаев назвал работу акимов районов и городов, а также руководителей управлений по освоению бюджетных средств неудовлетворительной. Он напомнил, что одна из главных задач руководителя каждого учреждения – это эффективное и своевременное освоение бюджетных средств.

Сумма уточненного бюджета ЮКО составила 511,4 млрд. тенге. По итогам 9 месяцев 2017 года облуправлениями не освоено 209,6 млн. тенге, а в районах и городах 559,4 млн. тенге. Эти данные сообщил и.о. руководителя облуправления финансов Р. Мулкеманов.

По его словам, большая часть средств в крупном объеме не освоена в Шымкенте, Сарыагашском и Сайрамском районах, а также облуправлениями энергетики и ЖКХ, физкультуры и спорта. К слову, в прошлом году по ЮКО остались неосвоенными 40 миллионов тенге, в том числе «отметилось» и сельхозуправление. Ну, скажите, много ли пользы от денег на борьбу с саранчой, если она уже сожрала половину урожая? Или — пока селяне дождутся от государства субсидий и льгот на горючее, семена, удобрения, они вынуждены будут влезть в кабальные долги…

Для нашей области, которая на 80% дотируется из бюджета, такая нерасторопность — плохой показатель. Понес ли кто-то за это ответственность? Да, но, как говорится, это люди второго эшелона власти.

… Искоренить подобную практику в нашей стране можно только усилением ответственности. К примеру, депутат мажилиса Омархан Оксикбаев в марте этого года предложил сажать в тюрьму чиновников, допустивших неосвоение денег по госпрограммам, сообщил LSM.kz. Для этого надо ввести персональную ответственность за каждую бюджетную программу.

«К примеру, если где-то построили школу, и она наполняется на 30%, а где-то нам на самом деле нужна школа, потому что там в четыре-пять смен учатся дети. Те, кто повернул эти средства не туда, должны нести ответственность. Наверняка была корысть, какие-то расчеты. Надо спрашивать с виновных сполна, а не просто административно штрафовать на 10 тысяч тенге, поскольку это ничего не решает», – считает мажилисмен.

Неосвоение бюджета – это всегда чьи-то несбывшиеся надежды, прежде всего, на цивилизованные условия жизни. В нашей области есть аулы, где до сих пор нет питьевой воды, природного газа. Напомню, за окном второе десятилетие ХХI века.

На минувшей неделе состоялась 13-я сессия облмаслихата. Накануне ее, на заседаниях постоянных комиссий, депутаты выразили свое недовольство работой облуправления энергетики и ЖКХ. Чем не довольны – непростительной волокитой, бездействием по газификации населенных пунктов в Казыгуртском, Мактааральском районах, а также по водоснабжению села Шарапхана Казыгуртского района, жители которого до сих пор носят воду ведрами.

Еще один факт – в селе Жартытобе с 30 тысячным населением единственная поликлиника находится в аварийном состоянии… И при этом такой факт – на сессии депутаты в очередной раз испытали изумление, на этот раз по поводу выделения в срочном порядке 3 миллиардов 300 миллионов тенге на оснащение подстанции Астана-1 и 2… А где администраторы программ были раньше?! До конца года оставался месяц.

И напоследок – расход средств областного бюджета контролирует ЮКО ревизионная комиссия. Ее работа должна быть открыта для нас, простых налогоплательщиков. Каким образом, спросите вы? Известным – вся текущая информация, протоколы заседаний, ответы на вопросы граждан – все это должно быть размещено на сайте ведомства.

А что у нас? Заходим на сайт ЮКО ревкомиссии – почти ноль полезной информации. При этом на главной странице – приветственное слово… экс-руководителя ведомства Сырыма Шалабая, если помните, задержанного с поличным за коррупционное правонарушение еще 23 июля.

Узник приветствует посетителей сайта словами: «Мы рады приветствовать Вас… Ждем от Вас отклики на происходящие в области процессы, конструктивные пожелания и предложения по повышению эффективности государственного аудита, разрешению актуальных проблем ЮКО…»

А то, каким на самом деле – эффективным, насыщенным, интерактивным должен быть подобный сайт, можно судить по аналогичному интернет-ресурсу, скажем, Восточно-Казахстанской, Карагандинской и Западно-Казахстанской областей. Там – профессионализм, открытость, уважение к правам граждан. У нас же… Для чего так делается? Известное дело – в мутной воде всегда легче ловить рыбку.

Фарида Шарафутдинова