Урожай хлопка вырастет втрое

В Отырарском районе прошёл областной семинар-совещание на тему «Эффективность посева хлопчатника по новой технологии».

Впервые в истории страны капельное орошение внедрено сразу на 32 тысячах гектаров. Это рекордный показатель, который стал возможен благодаря государственной поддержке и привлечению инвестиций

Нуралхан Кушеров, аким Туркестанской области: «Сейчас одной из мировых проблем остаётся дефицит воды. Учитывая это, мы активно переходим на водосберегающие технологии. В планах на 2025 год было охватить 27 тысяч гектаров, но уже внедрено 59 тысяч. К 2030 году половина орошаемых земель региона перейдёт на новые методы. Это не только поддержка аграриев, но и путь к продовольственной безопасности».

По словам акима Туркестанской области, переход на современные технологии в сельском хозяйстве позволяет не только сохранить ресурсы, но и существенно повысить урожайность. Если раньше с одного гектара собирали 25 центнеров хлопка, то теперь до 60. Это даёт импульс развитию отрасли и открывает новые перспективы для крестьянских хозяйств.

В рамках программы участники ознакомились с полями ТОО «Туркестанский хлопковый агропромышленный комплекс», где применяется новая система орошения. Также прошла выставка-продажа удобрений, семян, биореагентов и агротехники. Здесь представили продукцию местных предприятий, которые производят системы капельного полива для более 100 тысяч гектаров ежегодно.

Внедрение капельного орошения на 32 тысячах гектаров не просто технологическая новинка, а стратегический шаг. Эта мера позволяет экономить воду, повышать урожайность и укреплять позиции региона как одного из лидеров сельского хозяйства. Туркестанская область показывает, как современные подходы могут менять агросектор даже в условиях засушливого климата.

Семинар стал площадкой для обсуждения задач по привлечению инвестиций, защите бизнеса и повышению эффективности агропроизводства. Как отметил прокурор области, регион активно сотрудничает с иностранными инвесторами. Благодаря этому, здесь реализуются десятки проектов с общим объёмом вложений более 2,2 триллиона тенге.

Мурат Тлеубердиев, прокурор Туркестанской области: «Всё, что делается в стране — ради спокойствия и благополучия народа. Президент подчёркивает важность создания благоприятной среды для инвесторов. Это «золотой мост» между государствами. В Туркестанской области сопровождаются свыше 100 проектов. В рамках инициативы «Инвестор – защитник» уже защищены права 15 предпринимателей. Наша задача — не допускать необоснованных проверок и устранить барьеры, мешающие бизнесу».

В ближайшие два года в Туркестанской области планируется запуск хлопково-текстильного кластера полного цикла. Проект охватит все этапы — от посева до окрашивания тканей и выпуска готовой продукции. Регион продолжает усиливать позиции в агросекторе и демонстрирует практический эффект от внедрения современных решений.