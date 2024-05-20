Штрафы за плохие дороги выписали чиновникам в Шымкенте

Штрафы за плохое содержание дорог выписали в Шымкенте.

Нарушения во время мониторинга обнаружили прокуроры Каратауского района. В ведомстве сообщили, что работы по уборке дорог и улиц, а также ямочный ремонт не проводились. В итоге наказание понесли заместитель акима Каратауского района и заместитель руководителя управления транспорта и автомобильных дорог.

Больше всего нареканий у прокуроров вызвала улица Теленшина. Её протяжённость больше трёх километров. Только часть покрытия ровная. А для жителей жилого массива Сайрам – это основной путь в центр города. Вся дорога в ямах и ухабах, жалуются водители. Объезжать полосу препятствий у них не всегда получается безопасно.

Прокуроры Каратауского района выяснили, что многие дороги, которые сейчас в аварийном состоянии, до сих пор на гарантийном сроке. Только вот восстанавливать их никто не спешил. В итоге наказание понесли чиновники. Они должны выплатить штраф.

«Поставщики должны на основе гарантийного срока обеспечить качество дорог, однако такие работы не были проведены. Образовались ямы, что повлекло за собой аварийные ситуации на дорогах. В течение дня нам поступает около 10-15 случаев, когда автомобильные происшествия возникают из-за появления ям», — говорит Тимур Ажихан, старший прокурор Каратауского района г. Шымкента.

20 подрядчикам акимат отправил уведомление, чтобы вернулись на объекты и провели работу над ошибками. Иначе компании могут отправиться в «чёрный» список и они не смогут участвовать в госзакупках. Но только по решению суда.

«По гарантийным срокам уже дали предписание подрядчикам. Они в рамках закона делают там сейчас ямочный ремонт», -говорит Нурбол Лесов, руководитель отдела управления транспорта и автомобильных дорог г. Шымкента.

Средства на дорожное хозяйство в мегаполисе ежегодно выделяются колоссальные. 40 миллиардов тенге осваивали в прошлом году. На этот год выделено 20 миллиардов, ещё 18 миллиардов запросили из республиканского бюджета на крупные проекты. Но пока заявка не одобрена.

«По сравнению с прошлым годом, в этом году стало чуть лучше. Можно сказать центральные улицы уже отличные даже – Кунаева, Рыскулова, Карла Маркса бывшая, Советская. В микрорайоне Казыгурт чуть слабоватые дороги, объездные. Нуртас, можно сказать, тоже», — говорит Нурлан Кузбеубаев, житель г. Шымкента.

С этого года в Шымкенте также изменили гарантийные сроки на дороги. На объекты капитального ремонта-реконструкцию теперь не 5 лет, а 7. Гарантия на средний ремонт дорог тоже увеличилась — до 5 лет. По словам специалистов, это должно улучшить качество дорожного покрытия и уменьшить частоту его ремонтов.