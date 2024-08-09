Пенсионеры на стадионе и особы на «особых» местах

Замечательный город Шымкент – третий мегаполис Казахстана, где много зеленых насаждений, высотные здания растут словно грибы после дождя, а жители какие здесь приветливые и гостеприимные.

Слава о вкусной национальной кухне разнеслась далеко за пределы республики, местный колорит традиционный и заимствованный у некоторых развитых стран, известные «теплые полы» на улицах, на которых не залеживается снег даже в самую студёную зимнюю пору.

Славный южный город, мне очень хорошо живется здесь, и многие мои земляки также не променяют свою родную землю ни на какие блага мира.

И как всегда, по сценарию, по обычаю, потому что так должно быть, откуда ни возьмись вылезет НО.

Ничего не может быть просто хорошо, это дисбаланс жизни, природы, социума. Вот, когда после хорошего идет плохое, то это уже закономерно, или наоборот, сначала плохое, затем хорошее, это справедливый жизненный баланс, к коему мы привыкли.

Итак, НО. Но рос клубочек маленький претензий некоторых слоев населения, да вырос в большой ком возмущений и жалоб, который никому не интересен, и никому нет до него дела. Ну да, это же пенсионеры жалуются, люди престарелого возраста, поворчат, повозмущаются, да перестанут, то ли от безысходности, то ли в силу своего возраста забудут, то ли просто устанут и про себя лишь подумают: «Отжили мы свое, отработали, нужны были в годы молодые нашему государству, а сейчас-то старые, бессильные, и никто не внемлет нашим просьбам».

А просьба-то у них самая что ни на есть простейшая, просто дайте посмотреть футбол.

Посмотреть футбол? Да-да, именно, пенсионеры футбол хотят смотреть нормально на центральном стадионе имени Кажымукана.

Пусть смотрят? Так не дают же. Не дают смотреть нормально им футбол в том месте, где их рассадили по плану.

На стадионе несколько секторов, пятый сектор определен за пенсионерами. Он граничит с местами, предназначенными для органов местного самоуправления и влиятельных гостей города.

Так вот в чем загвоздка. Допустим, вечерняя игра начинается в 20:00. Все ответственные болельщики и просто любители, в том числе пенсионеры, ровно в 20:00 уже находятся на своих местах. А чиновники частенько приходят с опозданием на полчаса и более. И после этого понеслась!



Начинают подходить какие-то люди, толпами, группами, с тюками, пакетами, коробками, подарочками. Ну ладно, поговорил, пообщался, озвучил проблему, получил ответ, так отходи, не закрывай обзор сидящим позади и вокруг. Но не отходят, продолжают маячить перед глазами, наступают на ноги, на просьбы и замечания не реагируют, просто создают беспорядок и ажиотаж вокруг VIP мест. И хотя, между секторами есть метровые ступенчатые разделения, они все равно умудряются заходить на места пенсионеров, закрывать им обзор, мешать, шуметь, галдеть, и просто не дают насладиться просмотром любимой игры.

Наши деды просят, наши деды требуют правильной организации проведения игр на стадионе города Шымкент. А именно, не опаздывать зрителям на игру, тем самым не заставляя ожидать простой народ, не заниматься другими делами на стадионе во время игры и не шуметь, тем самым не заставляя напрягаться пожилых людей и не чувствовать дискомфорт, не собирать толпу вокруг мест, предназначенных для чиновников, тем самым не закрывая обзор пятому сектору, и чисто по-человечески иметь уважение к тем, кто сидит рядом, к тем, кто находится там же, где и ты, кто пришел насладиться любимым футболом, кто хочет от души поболеть за команду-фаворит, выплеснуть шквал эмоций и набраться морем впечатлений, чтобы приехать домой и поделиться ими с близкими.

Если наши пожелания и просьбы из ряда вон выходящие и неисполнимые, то просто организуйте посадочные места для пенсионеров в другом секторе, подальше от суматохи и ажиотажа, связанных с особами на особых местах.

Какая разница куда, лишь бы пересадили, все равно ни одна трибуна на стадионе не защищена козырьками ни от палящего солнца знойным летом, ни от пронизывающего ветра и моросящего дождя хмурой осенью, разве что места специально отведенные.