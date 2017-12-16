Пьеса «Страсти по-французски» была принята шымкентцами на ура

На сцене русского драматического театра Южно-Казахстанской области побывало еще несколько известных актеров театра и кино. Долгожданная пьеса «Страсти по-французски», билеты на которую были раскуплены задолго до дня спектакля, была принята шымкентцами на ура. Московская труппа во главе с народным артистом России Владимиром Стекловым за 2 часа игры не оставила равнодушным ни одного зрителя…

Без занавеса спешивших живьем понаблюдать за игрой редких гостей московского театра встречала декорация комнаты главного героя пенсионера Альбера. Через мгновения на сцене появился он сам – Владимир Стеклов, одновременно и исполнитель главной роли и режиссер-постановщик пьесы. То ли это мастерская импровизация, то ли отработанная до мелочей игра, но народный артист России играл так, будто вызывал нужную эмоцию у зрителя одномоментно.

Нужно рассмешить – реплика героя, и зал искренне смеется, нужна серьезность и сосредоточенность зрителя – и он предельно внимает герою. Словом, такая реакция шымкентцев не только в адрес Владимира Александровича, но и всех остальных актеров. В частности, Ренаты Буркиной – исполнительницы роли Наташи, девушки-проститутки. В ходе переполоха, ворвавшегося в мирную жизнь Альберы вместе с этой мадам, главный герой Стеклова, порядочный пенсионер, все-таки адаптируется и влюбляется в Наташу искренне. А ведь в самом начале зритель не мог предугадать такую концовку. Больше думалось, что старику Альберу не удастся свыкнуться с постоянным круговоротом взаимоотношений. Но французский пенсионер оказался куда крепче.

Не менее ярко в спектакле «Страсти по-французски» сыграл и молодой актер театра и кино Александр Головин. Нисколько не преувеличивая, в нашем городе он стал лидером зрительских симпатий и признаний. Самый известный кадет (из телесериала «Кадетство»), а потом и курсант (из телесериала «Кремлевские курсанты»), звезда «Ералаша» и постоянный участник серии комедийных кинокартин «Ёлки» в комическом амплуа не впервой. Но, как признается сам актер, сутенера играть приходится не так часто. В этой пьесе он исполнял роль сутенера Дэдэ непревзойденно. Несмотря на порочность героя, он был невероятно смешон и даже безобиден.

После двух часов спектакля труппа московского театра не затягивала с поклонами, а скромно удалилась за кулисы привести себя в порядок, чтобы встретиться со зрителями для раздачи автографов и фото. Но не тут то было! Восторженные зрители не давали им прохода. Через несколько минут актеры уже на сцене общались с шымкентскими поклонниками. В итоге множество фотографий и незабываемые ощущения от встречи с настоящими звездами.

Так, Шымкент дружелюбно и приветливо распахнул двери областного русского драматического театра для звездных гостей российской столицы с твердой верой в то, что это далеко не последняя встреча…

Зарина Шарипова