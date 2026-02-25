Шымкентцам представят премьеру «Бег» Михаила Булгакова

Постановка рассказывает о судьбах людей, покинувших родину после революции. В центре сюжета, тема эмиграции, личного выбора и ответственности за принятые решения. Спектакль будет показан в начале марта.

Актриса Ольга Иванова готовится к очередной репетиции. Чтобы убедительно воплотить образ, ей пришлось не только выучить текст и прочувствовать характер героини, но и глубоко погрузиться в исторический контекст эпохи. На сцене оживают драматические события после гражданской войны.

«Ее мир в одночасье рухнул, идет гражданская война, ее расстреливают большевики. Ее спасает Голубков, который влюбляется в нее. Здесь тема любви, боли страха, но в ней есть внутренний стержень, любовь», — Ольга Иванова, актриса русского драматического театра Шымкента.

Через всё произведение проходит трагическая история судеб белых эмигрантов, вынужденных покинуть родину. Крым, Константинополь, Париж — путь бесконечного бегства от революции. Но со временем приходит осознание: бегство не спасает, ведь от самого себя уйти невозможно. А родина это часть души человека, и она навсегда остаётся с ним, где бы он ни был. Одну из ключевых ролей в спектакле исполняет Рахимжан Кенжаев. Его герой, Григорий Чернота, сложный и многогранный персонаж, требующий внутренней силы и зрелости.

«Очень интересная история, когда воевали красные и белы. Я играю Григория Черноты. Таких ролей у меня еще не было, где надо прибавить стержня, и возраста даже, да я молод. Надеемся удивить нашего зрителя и показать как нужно делать, как не нужно», — Рахимжан Кенжаев, актер русского драматического театра Шымкента.

Постановку ставит режиссёр Алексей Шемес, хорошо знакомый шымкентскому зрителю. Его опыт и режиссёрское мастерство обещают глубокое и эмоциональное погружение в атмосферу драмы, где переплетаются самые разные чувства.

«Произведение замечательно и велико тем что в одном произведении можно вместить много разных жанров. Я надеюсь что люди и посмеются и поплачут, испугаются местами, и надеюсь что каждого это заставит задуматься», — Алексей Шемес, режиссер.

Премьерные показы спектакля состоятся 6, 7 и 8 марта. На новую постановку приглашают всех жителей Шымкента, зрителей ждёт сильная, многослойная история, которая заставит смеяться, сопереживать и задуматься.