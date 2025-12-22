Театр в предлагаемых условиях

На интервью с директором Шымкентского русского драматического театра Игорем Вербицким я, как всегда, шла с приподнятым настроением.

Знала, что говорить мы будем не только о делах насущных, но и попутно затрагивать разные культурологические вопросы, на которые у заслуженного деятеля Республики Казахстан всегда найдутся толковые обоснованные ответы.

В этот раз разговор состоялся в преддверии Нового года, поэтому беседа стартовала с итогов года уходящего: получилось ли все, что планировали? И что год грядущий нам готовит?

Режим стабильности и постоянства

«Я считаю, что год завершается успешно, – сказал Игорь Владимирович, – все запланированное свершилось без всяких сбоев и накладок. Свой 97-й театральный сезон мы начали с премьерного спектакля в содружестве с выпускниками московского ГИТИСа и такой тандем уже становится доброй традицией. Они поставили на нашей сцене лермонтовский «Маскарад» (до этого «сделали» пушкинскую «Пиковую даму»), который нашел благодарный отклик у шымкентского зрителя и, надеюсь, прочно войдет в наш репертуарный арсенал.

В этом году очень «омолодился» наш актерский состав: в труппу пришли восемь новых актеров из студийцев нашего же «Балаганчика». И это радует. Не зря же четверть века назад мы создали себе эту надежную кузницу кадров! В этой студии мы даем почти базовое театральное образование и, видимо, делаем это неплохо, если наши выпускники уверенно продолжают учиться в лучших театральных вузах постсоветского пространства Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Ярославля. А один из них в этом году поступил во ВГИК.

Недавно состоялась еще одна премьера – спектакль по пьесе Рэя Куни «Клинический случай». Это очень смешная комедия, поставленная нашим художественным руководителем Анатолием Петриченко. Там есть все для создания предновогодней атмосферы. Словом, все сложилось и попало в тему».

И, конечно же, в театре уже вовсю идут репетиции обширной новогодней программы. Как всегда, будет детский утренник с обязательными Дедом Морозом и Снегурочкой, что касается других сказочных персонажей, то в этот раз решили поменять их сказочно-фольклорную принадлежность. Вместо европейских и американских героев на нашей новогодней сцене появятся Баба Яга, Леший, Алдар Косе, Ходжа Насреддин и тому подобные полузабытые сказочные личности.

Теперь именно наши национальные герои будут бороться со злом, препятствующим детям радостно встретить новогодний праздник. Такой подход к подбору персонажей всем пойдет в радость и на пользу: и тем, кто знает их по книжкам, и тем, кому они вовсе неведомы. А значит, дома захотят познакомиться с ними поближе. Пусть не по книжкам, а в интернете, где найдется все что угодно.

Кроме того, театр покажет юному зрителю детский спектакль «Винни-Пух и все, все, все». Эту историю тоже знают все – в той или иной интерпретации. Кто-то видел старый мультфильм, где забавного медвежонка озвучивал Евгений Леонов, кто-то, возможно, читал детскую повесть Алана Милна с одноименным названием. В любом случае это будет зрелищно, весело и празднично.

А после Нового года, само собой, наступит Рождество, и театр пригласит нас на долгожданные «Рождественские встречи». Этой традиции уже более 20 лет, и нет ни малейшего признака, что она себя изживает. Похоже, наоборот. После бурных новогодних праздников, где все бурлило, пестрило, взрывалось петардами, человеку необходимо хоть какое-то душевное умиротворение. От праздников ведь тоже устаешь. А что может лучше послужить бальзамом для перегруженных праздниками нервов, как не благозвучные рождественские песнопения, напоминающие, что все суета сует, а душа бессмертна…

Впрочем, и веселья там будет в избытке. На этих концертах, где бывают задействованы лучшие творческие силы Шымкента, зрители всегда найдут что-нибудь созвучное сердцу и уму. Поэтому неслучайно, что «Рождественские встречи» давно уже перешагнули свой первоначальный формат, когда-то укладывающийся в один концертный день, а именно 7 января на Рождество Христово. Не у всех получалось попасть туда своевременно по разным причинам, тогда к нему присовокупили и 8 января. Опять на всех не хватило. И вот теперь шымкентский зритель может быть доволен. В новом наступающем году встречи будут проводиться три дня подряд: 7, 8 и 9 января. Теперь успеют все! Хотя… Игорь Владимирович сказал, что уже просят «пристегнуть» и четвертый день. «Ну, это уже слишком, – подумал он, – так можно праздновать Рождество хоть до весны…»

Рождественский концерт – это большое и ответственное мероприятие в нескольких блоках с антрактом. При его подготовке уже давно соблюдается обкатанная сценарно-режиссерская форма, проверенная временем. Но в этот раз организаторы решили немного изменить формат и добавить в сценарий нечто новое, а именно: знакомые всем песни из популярных фильмов прошлой эпохи. На огромном экране, конечно, будет идти видеоряд из лучших кинофрагментов. Список фильмов довольно обширен: «Веселые ребята», «Меня зовут Кожа», «Летучая мышь», «Бриллиантовая рука», «Мэри Поппинс, до свидания», «Гусарская баллада», «Наш милый доктор», «Иван Васильевич меняет профессию», «Ангел в тюбетейке», «Ирония судьбы, или С легким паром», «Берегись автомобиля» и другие.

Песням можно будет подпевать, ностальгически вспоминая прошлое, но это не значит, что устроители зациклились только на песнях. Под эту незабываемую музыку будут и танцевать, и представлять забавные инсценировки, да мало ли что еще придумают профессионалы сцены во имя светлого и веселого Рождества.

Ну а далее, опять же не изменяя традициям, начнется подготовка к вечерам памяти Владимира Высоцкого. Это мероприятие тоже расширилось по времени благодаря, как раньше говорили, настоятельным «заявкам трудящихся». Раньше вечер памяти В. Высоцкого укладывался в один день – 25 января – в день рождения незабвенного барда и поэта. Теперь же идет два дня – 25 и 26 января – при полном и безусловном аншлаге.

А потом начнутся репетиции третьей в сезоне весенней премьеры, как обычно, приуроченной к наступающему женскому дню 8 Марта. Это уже из области планов на будущее, о котором Игорь Вербицкий из суеверных соображений не любит говорить заранее. Но кое-что все-таки рассказал. В этот раз для премьерной постановки опять решили пригласить режиссера Алексея Шемеса, доказавшего долголетним сотрудничеством свою дружбу и творческую состоятельность. Уже почти окончательно обговорен спектакль по пьесе «Бег» Михаила Булгакова. Это замысел серьезный, даже трагедийный, поэтому я, не удержавшись, спросила: «Раньше, бывало, в подарок женщинам вы ставили нечто легкое, веселое, водевильное? Что изменилось на сей раз?»

«Да, года три назад так и было, – говорит Игорь Владимирович, – но Алексей Шемес ставил нам серьезную фундаментальную классику, которая актуальна всегда. Вспомните его спектакли «Дядя Ваня», «Маленькие трагедии», «Калигула», «Гамлет», «Мамаша Кураж». Каждый из них был событием, каждый оставил в памяти свой след. Теперь мы впервые решили «замахнуться» на Булгакова, а Алексею Шемесу, как нам кажется, это по плечу. Впрочем, в наше время трудно что-либо загадывать со стопроцентной уверенностью, но планы таковы, надеюсь, они сбудутся».

ИИ – театру в помощь

Еще накануне интервью я решила задать Игорю Вербицкому вопрос, связанный с внедрением в театральную жизнь вездесущего искусственного интеллекта, который теперь охватывает почти все сферы человеческой деятельности. То, что ИИ сейчас успешно пишет стихи, рисует картины, сочиняет музыку, играет в шахматы, всем известно. А как быть с театром? Куда там можно «воткнуть» этот самый пресловутый искусственный интеллект?

Естественно, на эту тему я кое-что прочла заранее. Вот пишут, что в каком-то канадском проекте наш известный актер Евгений Миронов играет шекспировского Гамлета. Причем один – все роли. Вот американские театральные авангардисты поставили спектакль «Портрет Дориана Грея». Там вообще одна экзальтированная актриса играет 28 персонажей за всех. Остальное добавлено 3D-проекциями, голограммами, дополненной реальностью и прочими виртуальными штуками…

Что думает директор, режиссер и актер Вербицкий на эту животрепещущую тему?

«Театру давно предрекали медленную смерть… И с приходом кинематографа, и с появлением телевидения. Однако театр жив и не проявляет никаких симптомов предсмертной агонии. Может, как раз потому, что в основе лежит живое общение человека с человеком. Когда актер посылает в зал свои эмоциональные флюиды и тут же получает благодарную ответную реакцию.

Разумеется, театр должен меняться согласно веяниям времени. Но я считаю, все, что касается технических вещей – связную, диспетчерскую работу, бухгалтерию, обработку больших информационных данных – все это хоть сейчас можно отдать на откуп ИИ, но что напрямую касается творчества, тут нужно быть предельно осторожными, чтобы не выхолостить из искусства живую человеческую душу.

Вот, например, применительно к театральным декорациям ИИ будет только в помощь. Вместо громоздких деревянных или металлических сооружений или намалеванных пейзажей на холстах обыкновенная объемная проекция может создать потрясающий эффект присутствия, окунуть зрителя в предлагаемую реальность, не отличимую от действительности. Опять же подчеркну, искусственный интеллект должен только ПОМОГАТЬ человеку в искусстве, а не грубо его заменять».

А пока театру ничто не угрожает, давайте пользоваться роскошью театрального присутствия в нашей повседневной жизни. Пока, не отступая от традиций, по пятницам, субботам и воскресеньям на том же месте в тот же час, в 19:00, взрослым покажут непременный спектакль, а в воскресенье в 11:00 – детскую сказку. Пока театр не подвержен тотальной роботизации и живет только для нас.

Елена ЛЕТЯГИНА