Особенный театр для особенных детей

Необычный театр работает в Туркестане. Главные действующие лица на его сцене, дети и молодые люди с особыми потребностями. Накануне, храм Мельпомены посетил аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров. Во время теплой и душевной встречи молодые таланты продемонстрировали свои творческие номера и рассказали о своих достижениях.

Инклюзивный театр «Дара ұрпақ» был открыт в конце 2025 года. При поддержке областного акимата театру было предоставлено собственное помещение. Сегодня это эффективная площадка для социализации детей и молодежи с особыми потребностями через искусство.

Это первый инклюзивный театр в Туркестанской области и один из первых уникальных коллективов в Казахстане, который на профессиональном уровне работает с особенными детьми. В ходе встречи аким области от имени региональной администрации подарил театральному коллективу современную музыкальную аппаратуру.

Аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров отметил важность поддержки особенных детей и поблагодарил родителей и педагогов за их труд: «Уважаемые родители и педагоги! Дорогие дети! Сегодняшняя встреча с вами вызывает особые эмоции. Сильные духом, любящие жизнь дети уверенно делают шаги в мир искусства и радуют нас своими успехами. Труд родителей и педагогов невозможно выразить словами. Вы по-настоящему стойкие и добрые люди. Президент страны Касым-Жомарт Кемелевич Токаев уделяет особое внимание развитию инклюзивного общества и совершенствованию системы образования. Государством оказывается необходимая поддержка в этом направлении. Мы гордимся такими талантливыми детьми. Желаю театру творческих успехов и новых достижений. Пусть наши юные артисты и дальше покоряют сцены республиканского уровня!»

Сегодня в театре занимаются около 100 детей с синдромом Дауна, аутизмом и расстройствами аутистического спектра, детским церебральным параличом и нарушениями речи. Помимо актерского мастерства, вокала, хореографии и паратанцев, с детьми работают профессиональные специалисты — психологи, нейропсихологи, неврологи, дефектологи и терапевты.

О том, как занятия в театре помогают детям раскрывать свои способности и адаптироваться в обществе, рассказала Несибели Суинбаева, мама одного из воспитанников: «Мы прошли кастинг и с февраля посещаем театр «Дара ұрпақ». Из-за состояния здоровья сына наша семья переехала сюда из Алматы. Поначалу ему было сложно адаптироваться к новой среде. Однако он быстро привык к театру, стал более открыто выражать свои мысли, улучшилось его общение со сверстниками. Он приходит сюда с радостью, любовью и большим желанием. Не хочет пропускать занятия. Коллектив театра умеет найти подход к сердцу каждого ребенка и за короткое время добивается значительных результатов».

В будущем коллектив намерен организовать гастрольные поездки по районам Туркестанской области, а также выступить в Шымкенте, Таразе и Кызылорде. Кроме того, в планах театра — создание первого в Казахстане оркестра, состоящего из детей с особыми потребностями.