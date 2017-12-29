Программа новогодних мероприятий на 31 декабря в Шымкенте

Программу новогодних мероприятий на 31 декабря в Шымкенте сообщили в акимате города. 31 декабря праздник будет длиться целый день, организаторы планируют охватить шымкентцев всех возрастов.

Выбирайте себе праздник: 31 декабря 2017 года на площади Аль-Фараби

11:00 — 13:00 — утренник для детей

18:00 — 19:00 — праздничная программа, подготовленная студентами высших и средних специальных учебных заведений города

19:00 — 00:00 — праздничная программа, подготовленная творческими коллективами города

00:00 — 00:05 — праздничный салют

00:05 — 00:30 — дискотека

Приглашаем вас отметить новый год вместе с нами!