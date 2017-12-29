Программа новогодних мероприятий на 31 декабря в Шымкенте

Программу новогодних мероприятий на 31 декабря в Шымкенте сообщили в акимате города. 31 декабря праздник будет длиться целый день, организаторы планируют охватить шымкентцев всех возрастов.
Выбирайте себе праздник: 31 декабря 2017 года на площади Аль-Фараби
11:00 — 13:00 — утренник для детей
18:00 — 19:00 — праздничная программа, подготовленная студентами высших и средних специальных учебных заведений города
19:00 — 00:00 — праздничная программа, подготовленная творческими коллективами города
00:00 — 00:05 — праздничный салют
00:05 — 00:30 — дискотека
Приглашаем вас отметить новый год вместе с нами!
Отправить ответ
Оставьте первый комментарий!