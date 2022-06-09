Праздничная программа ко Дню города в Шымкенте

19 июня южный мегаполис отметит свой очередной день рождения. Представляем вашему внимания праздничную программу.

Празднование дня города откроет фестиваль «Батл танцев» 14 июня на танцевальной площадке рядом с фонтаном «Тюльпан».

15 июня в 15:00 часов в молодежном ресурсном центре пройдет фестиваль короткометражных фильмов «Shymkent nomad film fest».

В этот же день в 19:00 в старом городе жители и гости Шымкента смогут посмотреть «Средневековый караван Шымқала».

Также 15 июня в 20:00 в Центре традиций на площади Наурыз состоится историческое мероприятие под названием «Ночь в музее».

16 июня праздник продолжится выставкой ремесленников. Она пройдет в этноауле Шымқала с 10 часов утра до 13:00 часов.

В парке Кен баба с 19:00- 21:00 состоится праздничный концерт, посвященный Дню города.

С 17 по 19 июня в Центральном парке пройдет региональная выставка лучших товаров Казахстана с 10:30- 17:00.

Также с 17-19 июня на арбате с 11-12:30 часов состоится конкурс художников.

17 июня с 18:00 до 20:00 на Кошкар-ате можно насладиться зрелищным соревнованием по стритворкауту.

17 июня на аллее Шәмші Қалдаяқова с 20:00 до 23:00 пройдет концерт «Шымкенттің шырайы — Шәмші».

18 и 19 июня два дня подряд на центральном стадионе Кажымукана состоится ярмарка сельхозпроизводителей. Продукцию по доступным ценам можно будет приобрести с 8 утра до 15:00 часов.

18 июня с 8 утра до 10:30 на проспекте Кунаева пройдет массовый 5-километровый забег.

18 июня 10:00- 13:00 в парке Абая пройдет семейный конкурс «Отбасы Fest».

18 июня во всех торговых центрах и площадях в рамках оздоровительной акции «В здоровом теле здоровый дух» пройдут бесплатные консультации врачей.

18 июня с 10 утра до 6 часов вечера в рамках акции «Подари жизнь» горожане смогут сдать кровь в центре крови.

18-19 июня в центральном с 11 часов утра до 8 часов вечера в Центральном парке пройдет гастрономический фестиваль «Дәм дәс tour».

18-19 июня любители сладкого смогут побаловать себя на фестивале мороженого, состоится на арбате.

18 июня также на площади Наурыз в 18:00-20:00 пройдут соревнования по уличным видам спорта «Skateboarding fest», «Sprint fest», «Rolling fest».

Кульминацией праздничных мероприятий станет праздничный концерт «Шырақтай бер Шымқала», который состоится 19 июня в 20:00 на площади Аль-Фараби.