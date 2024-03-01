«Франкофонная весна»: какие события ожидают жителей Шымкента

Долгожданная весна в Шымкенте начался с праздника, который стал доброй традицией.

Казахстанцев ожидают насыщенные культурно-развлекательные и информационно-познавательные программы. «Франкофонная весна» объединила 54 государства — постоянных членов, и 27 государств-наблюдателей, связанных общим — французским языком. Их деятельность направлена на развитие политического, образовательного, экономического и культурного сотрудничества, основанного на принципах гуманизма, демократии и распространения культурного многообразия.

Фабрис Неве, генеральный консул французского посольства в Казахстане:

«В этом году «Франкофонную весну» вновь откроет неделя франкофонного кино. Со 2-го по 10-е марта представим 10 фильмов на любой возраст и на любой вкус, отражающие богатство и культурное многообразие Франкофонии. Многие их этих фильмов были с успехом представлены на международных кинофестивалях.

Музыка занимает особое место в программе фестиваля. Фредерик Жуанне предложит вниманию публики микс французской и казахской традиционной музыки в Шымкенте и Алматы, еще в программе будет конкурс франкофонной песни, а также интересные конференции».

Французский язык – считается официальным языком в 29 государствах. На нём говорит 321 миллион человек на пяти континентах, а еще это второй, самый изучаемый язык в мире после английского, и четвёртый по популярности язык интернета. В ноябре прошлого года было подписано межправительственное соглашение с целью укрепления преподавания французского языка в казахстанских школах. Развитию французского языка в нашей стране способствуют двуязычные франкофонные секции.

Жумагуль Абдуллина, директор французского альянса в Шымкенте:

«Как наше ежегодное мероприятие с 1 марта по 20 апреля будет «Франкофонная весна» и в этом году как обычно уже заранее идет подготовка и к нам уже приезжают гости и мы начинаем со 2 по 10 марта фестиваль французских фильмов. Также у нас каждую субботу проводится круглый стол и в рамках Франкофонии планируем провести два разговорного клуба, для студентов проводится конкурс песни, спектаклей и французской кухни в которых активно участвуют студенты».

В Казахстане «Франкофонная весна» проводится уже 14-й год и это стало настоящей традицией. В Шымкенте весна по-французски завершится 15 апреля ― инструментальным концертом гостя из Франции Фредериком Жуанне в галерее современного искусства.