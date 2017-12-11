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Сагинтаев рассказал, когда пенсионные активы передадут в управление частным компаниям. Национальным банком уже были подготовлены соответствующие предложения, сообщает Zakon.kz.

Премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев рассказал, когда произойдет передача пенсионных активов в управление частным управляющим компаниям.

На прошедшем пленарном заседании мажилиса депутат палаты Аманжан Жамалов выступил с запросом по поводу дальнейшего развития накопительной пенсионной системы. По его словам, к сожалению, до сих пор, вопрос передачи пенсионных активов под управление частных компаний находится в проработке Национального Банка РК.

По имеющейся информации срок исполнения поручения президента перенесен до 2019 года. Таким образом, инвестиционную стратегию по управлению пенсионных накоплений граждан целиком и полностью определяет Нацбанк.

Отвечая на запрос мажилисмена, Сагинтаев отметил, что Национальным банком уже были подготовлены предложения по передаче пенсионных активов частным управляющим компаниям. Данные предложения в течение 2016 и 2017 годов неоднократно рассматривались на заседаниях Совета по экономической политике и в настоящее время обсуждаются с бизнес-сообществом на площадке ОЮЛ «Ассоциация финансовых организаций Казахстана».

В соответствии с поручением руководителя Администрации Президента Республики Казахстан от 8 июля 2016 года № 3373-3 ПАБ для тщательной проработки данного вопроса срок исполнения мероприятий по передаче пенсионных активов в управление частным управляющим компаниям определен – до конца 2018 года.