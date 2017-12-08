Свыше 1,5 килограммов марихуаны изъяли полицейские у жителя ЮКО

Сотрудники Управления по борьбе с наркобизнесом ДВД ЮКО в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Допинг» задержали жителя Сарыагашского района, 1969 года рождения, подозреваемого в сбыте наркотиков.

При обыске полицейские обнаружили у мужчины и изъяли сверток с наркотическим веществом, похожим на марихуану. Далее в доме подозреваемого при обыске стражи порядка изъяли полиэтиленовый пакет и один мешочек с марихуаной.

Согласно судебно-криминалистической экспертизе изъятые вещества являются наркотическим средством «марихуана», общим весом свыше 1,5 кг.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по статье 297 УК РК «Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов».

Подозреваемый арестован. Ведется следствие.

Управление государственного языка и информации ДВД ЮКО