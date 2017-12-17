Три камня медицины появились в Шымкенте

В шымкентском парке Абая ко дню Независисмости открылась аллея медицинских работников. Аллея возведена по инициативе общественного объединения медицинских работников «Онтустик». Подход к созданию очень необычный.

Аллея медицинских работников состоит из трех частей — каждая начинается с камня. На первом камне высечены выдержки из клятвы врачей. На втором — изображение первого казахского целителя Отейбойдака Тлеукобылулы, который прожил 95 лет и ушел из жизни 525 лет тому назад. Третий камень посвящается медработникам, которые погибли, спасая здоровье и жизни людей.

В церемонии открытия аллеи принял участие аким области Жансеит Туймебаев.

Жансеит Туймебаев: «Это место должно стать символом для врачей Шымкента и всего Казахстана. Здесь будущие врачи должны давать клятву Гиппократа служить во благо своего народа, своей страны. Отдавать себя полностью медицине. Направить все силы на лечение и профилактику южноказахстанцев!»

Стоит отметить, что аллея построена за счет спонсоров. В ее возведении внесли свой вклад архитектор Аскар Мамырбаев, скульптор Абдикарим Ахметов и строитель Руслан Искаков.

Анастасия Новикова