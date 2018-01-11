В Шымкенте воины-интернационалисты и медработники пытаются уладить конфликт

Южноказахстанские воины-интернационалисты провели внеочередной митинг на Аллее Славы. Но в этот раз причиной встречи стала не очередная годовщина военного конфликта.

Афганцы собрались, чтобы выразить своё несогласие с установкой бюста Отейбойдаку Тлеукабылулы, установленном здесь в конце прошлого года. Как считают ветераны войны в Афганистане, при всём уважении к труду врачей, на аллее, где увековечена память казахстанцев, погибших в военных действиях, памятник, посвящённый целителю, будет лишним.

Аллея Славы в парке Абая с памятником воинам-афганцам была заложена ещё в 2000 году с согласия областного руководства. Тогда же закрепилась и концепция этого комплекса — устанавливать на аллее только мемориалы казахстанцам, погибшим в военных действиях. Как считали воины-афганцы, подобные памятники будут занимать не последнее место в патриотическом воспитании молодёжи.

Но в декабре прошлого года в парке по соседству с мемориалами интернационалистам и бойцам национальной гвардии появился памятник средневековому учёному и целителю Отейбойдаку Тлеукабылулы, что вызвало возмущение воинов-афганцев.

Шарипбай Утегенов, председатель Союза ветеранов войны в Афганистане и ЛВ РК: «Этот памятник здесь неуместен. Потому что весь этот комплекс задумывался, как аллея Славы и Мемориал. Логика же есть: стоит памятник солдатам ВОВ, воинам-интернационалистам, бойцам национальной гвардии и пограничникам, а этот памятник, мы считаем, стоит здесь нелогично, и он лишний…»

Памятник казахскому врачевателю одному из основоположников национальной медицины был установлен по инициативе медиков Южного Казахстана и был установлен с учётом всех требований закона, утверждает руководитель областной ассоциации медицинских работников Икрам Тулеев. А о существующей концепции боевой славы на аллее Славы врачи просто не знали.

Икрам Тулеев: «Я сначала написал письмо в городской акимат и депутатом с просьбой выделить землю под памятник нашей многотысячной армии врачей. У работников культуры существует своя аллея — аллея Шамши Калдаякова, у спортсменов есть аллея Кажимукана, а у нас нет такого места. Дней через 20 мне пришёл ответ: «Зайдите в архитектуру, ваш вопрос решён». Я зашёл в городской отдел архитектуры и мне на карте указали место, которое выделено под памятник работникам медицины. Весь пакет необходимых документов у нас есть».

То, что вся процедура выделения земли прошла без нарушений, подтверждают и сотрудники городского отдела архитектуры и градостроительства.

«Что касается функций отдела они были выполнены в соответствии с законом. Земля выделена там, где должна быть — на аллее славы, то есть, поступило заявление вовремя, оно было рассмотрено, выделена земля в размере 120 квадратных метров», — отметили в отделе архитектуры.

Впрочем, спорный вопрос уже в ближайшее время может быть решён. Воины-афганцы и медицинские работники договорились изменить облик постамента, увековечив в нём не только память об учёном-целителе, но и обо всех медиках погибших в военных конфликтах. Хотя камень в честь погибших медиков там есть…

Данияр Худайбергенов