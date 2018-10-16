Один из самых популярных продуктов в мире отмечает свой праздник. Во Всемирный День хлеба узнайте, какие его разновидности пекут казахи, пишет Sputnik.

Бауырсак, таба нан, шелпек – это лишь часть разновидностей хлеба, который можно увидеть на каждом казахском традиционном столе.

Казахский народ всегда с особенным трепетом относился к этому продукту. По традициям на хлеб нельзя наступать, бросать его на землю и перешагивать через него. Также считается дурным тоном ломать хлеб на столе одной рукой.

«Хлеб – главный продукт на столе», «Хлеб – самая святая пища», «Цену кусочка хлеба в голод узнаешь», гласят пословицы.

Шелпеки – солнечные лепешки

Лепешки, обжаренные в масле, называются шелпек. Это древнее блюдо считается сакральным – в степи его готовили еще до прихода ислама. Круглая форма шелпеков символизирует солнце. По традиции каждую пятницу казахская семья готовит семь лепешек и раздает соседям или даже незнакомцам, чтобы почтить память усопших. Без них редко обходится и праздничный дастархан.

Рецептов шелпека много, самый простой – на молоке. Для того, чтобы приготовить семь солнечных лепешек, вам понадобятся:

400 грамм муки

Стакан молока

Столовая ложка сливочного масла

500 миллилитров растительного масла

Соль и сахар по вкусу.

Замесив тесто, из него раскатывают тонкие круглые лепешки и обжаривают их в раскаленном масле на сковороде.

Баурсаки – восточные пончики

Одно из главных национальных блюд на традиционном казахском столе – баурсаки. Мучное изделие, напоминающее пончик, характерно не только для казахской кухни, но и кыргызской, таджикской, узбекской и других.

По одной из версий, слово баурсак может означать «стремление к братству, единению», ведь баур в переводе – брат.

Не многие иностранцы знают, что есть не только традиционный круглый и пухленький баурсак, но и его разновидности.

К примеру, их миниатюрные «родственники» носят название ши баурсак. Зачастую по форме они похожи на соломинку и подаются к чаю.

Нередко на столах можно увидеть их «собратьев» – баурсаки для праздника тыштырма. Такие миниатюрные вкусняшки подаются в день, когда младенца укладывают в колыбель.

Как приготовить баурсаки, смотрите в этом видео:

Таба нан — пшеничный хлеб

Из кислого теста на сливочном масле казахи готовят таба нан. Это лепешки круглой формы с небольшими надрезами по всей поверхности.

По традиции вкуснейший таба нан получается в специальной печи-жаровне — тандыре.

Сегодня в семьях могут приготовить это блюдо и в духовке, и при помощи двух чугунных сковородок, одной из которых накрывают другую.

Для закваски теста дрожжи разводят в теплой воде или молоке, добавляют две столовые ложки муки и ставят в теплое место. После того, как поднимутся дрожжи, доливают воду или молоко, а потом добавляют соль по вкусу и заводят тесто.

Казанжаппай – хлеб, испеченный в казане

Мало кто устоит перед запахом ароматного хлеба под названием казанжаппай. Дело в том, что его готовят не в духовке, а пекут в казане.

Готовое тесто раскатывают в пласт толщиной не более сантиметра и аккуратно выкладывают на внутреннюю поверхность казана. Котел перед этим хорошенько нагревают и смазывают маслом. Время приготовления примерно 25 минут.

Жайма – тесто для бешбармака

Перед приходом гостей в казахском доме готовят традиционный бешбармак, который в некоторых регионах называют просто «ет» (мясо). Без этого блюда, название которого в переводе «пять пальцев», не обходится, пожалуй, ни одно торжество.

Не нужно быть гурманом, чтобы знать одну важную вещь – вкус бешбармака зависит от теста. Отличить жайма, сделанное своими руками, от купленного в магазине – легче легкого. Настоящее тесто просто тает во рту.

Чаще всего тесто на бешбармак делают без соли.

Состав для жаймы:

яйцо куриное

мука пшеничная – 0,45 килограмм

растительное масло – 15 миллилитров

вода – 100 миллилитров

Раскатать тесто нужно пластами толщиной около двух миллиметров и нарезать прямоугольниками.