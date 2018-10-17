Хлебопеки Шымкента отметили Всемирный день хлеба, как всегда у печи.

Хлеб всему голова, без хлеба сыт не будешь — эти поговорки мы знаем с детства. Вчера,16 октября, согласно календарю, отмечается всемирный день хлеба. Праздник, в который можно было поздравить всех работников данной отрасли, и, конечно же отдать дань уважения продукту, который является самым популярным в мире.

Высок спрос на него и в Шымкенте — с начала года по сентябрь месяц жители третьего мегаполиса страны употребили в пищу чуть больше 20 тысяч тонн хлеба. Как отметили свой профессиональный праздник хлебопеки Шымкента и как производится самый потребляемый в мире продукт выясняла корреспондент Анастасия Новикова.

Пекарь в третьем поколении Мукарам Насербинова обеспечивает жителей Шымкента хлебом вот уже почти два десятилетия. Печет и белый, и серый, и черный. Разных форм и размеров. День хлеба она считает своим профессиональным праздником, и отмечает его на работе, ведь и сегодня эти румяные и ароматные булочки хлеба должны оказаться на столе шымкентцев.

Мукарам НАСЕРБИНОВА пекарь: «Я работаю пекарем 17 лет. И всегда следую правилу: хлеб должен быть вкусным, в меру румяным и красивым. Ведь говорят же, хлеб всему голова. Он главный продукт на столе каждой семьи».

Хлеб — один из самых популярных продуктов в мире — его едят на завтрак, обед и ужин. Хлебопекарни в Шымкенте работают круглые сутки. За 24 часа выпекается порядка 20-ти тысяч штук формового хлеба. Всего в третьем мегаполисе работают 41 пекарня.

Абдумалик КОМЕКБАЕВ, председатель ассоциации «НАН»: «У нас, сами знаете, южный регион — многодетный, очень социально-уязвимых семей много, поэтому учитывая этот фактор, все мы ставим минимальную цену на прибыль от продажи хлеба».

Из цеха формовой хлеб выходит по 45 тенге, за доставку в магазины города предприниматели накидывают еще 10 тенге. Продавцы же свою прибыль оценивают в 5 тенге. Получается, что потребителю булка хлеба обходится в 60 тенге. Продавать дороже предпринимателям запрещено.

Повлияет ли на спрос повышение цены на хлеб пока неизвестно. Но за период с января по сентябрь этого года шымкентцы уже съели чуть больше 20-ти тысяч тонн свежего хлеба. Это гораздо больше чем в прошлом году.

Ержан Тулбасиев, руководитель отдела статистики и производства: «В этом году спрос на свежий хлеб заметно повысился — на 18,7 процента. Мы связываем это с увеличением населения. Мы уже город — милионник!»

Хлеб всему голова — его история насчитывает несколько тысячелетий. Причём в старину белый хлеб употребляли в основном люди из высшего сословия, а чёрный и серый — считался едой бедняков. Правда сейчас взгляды изменились и люди, которые следят за здоровьем и фигурой, все больше склоняются к выбору именно ржаного хлеба, мол, он полезнее. Правда и стоит он на порядок дороже обычного. В целом же специалисты советуют принимать в пищу хлеб ежедневно, ведь в нем содержатся витамины В1, В2, а также минеральные компоненты — кальций, фосфор и железо. Поэтому если уж вы решили сесть на диету — лучше отказаться от сладостей, конфет и пирожных, чем от полезного кусочка хлеба.