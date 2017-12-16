В «селе, которого нет на карте» уволен аким и появились медики

После выхода материала под названием о том, как живут 120 семей в большом селе Казыгуртского района, которого нет на карте, ситуацию прокомментировал аким Казыгуртского района Толеген Телгараев.

Во время интервью Телгараев отметил, что после выхода материала, вместе с сельчанами провели общее собрание, где аким выслушал все требования и пообещал решить проблемы в скором времени. После собрания, журналистам телекомпании «Отырар TV» позвонили жители и сообщили, что дорогу уже начали прокладывать и в населенный пункт прибыли медицинские работники.

— Мы поговорили с самим акимом района, который уверил, что не оставит нас без внимания, он сразу послал к нам медиков и начали стелить гравий на участках где сложно было передвигаться, — рассказала жительница района Ася Худоярова.

В своем интервью аким Толеген Телгараев пояснил, что были упущения, над которыми сейчас работает специальная комиссия.

— Я хотел бы пояснить, что данный аул относится к сельскому округу «Кызыл кия» населенный пункт Айнатас. В свое время постановлением акимата Казыгуртского района территория этого пункта была расширена на 50 гектаров, участки были распределены нашим согражданам из Узбекистана, каждому по десять соток. На самом деле это не аул-призрак, там есть название, просто где-то нет таблички. Мы переговорили с руководством «КазаАвтоЖол», которые пообещали до нового 2018 года выставить там опознавательные знаки вдоль дороги и название аула. Другой вопрос — там нет названий улиц, но сейчас мы уже решили и этот вопрос, выбрали шесть улиц. Вопрос по обеспечению электроэнергией этого участка на следующий год будет решен, мы проведем электричество народу. На сегодняшний день две улицы обеспечены электричеством, остальные временно протянули свет, мы составили ПСД на 422 миллиона тенге, и на следующий год все работы проведем, — сказал Толеген Телгараев, аким Казыгуртского района.

— А как быть с водой и дорогой? Сотрудники акимата Казыгуртского района говорят, что предложение передавали в областной акимат, а в областном говорят такого не было.

— В материале жители говорили, что воду получают из канала, а зимой пользуются дождевой водой, и растапливают снег. На самом деле это не так, там есть гидрант, им они и пользуются. На момент съемок материала, по техническим причинам, этот гидрант не работал. Вода там идет круглые сутки, жители по факту не сказали. Могут быть проблемы в летнее время, но сейчас это не так!

— Что с участковым и медиками?

— В самом населенном пункте Айнатас есть медицинский пункт, теперь мы на этом участке выделили комнату, не на круглые сутки, на два три часа, но он приходит. А участковый там есть и регулярно совершает объезд. А теперь ситуация по воде. Значит, в 2016 году заявка на исследование подземных вод подготовилась, но из-за того, что документы были не подготовлены по соответствующим нормам, акимат областной не принял и заявка была возвращена. В этом году мы ее снова подготовили и предоставили все соответствующие документы. Акимат принял. Я по срокам могу сказать, что до 2020 года вопрос будет решен, — пообещал аким Казыгуртского района Толеген Телгараев.

— А что с акимом аула, который вел себя некорректно по отношению к жителям, в материале были жалобы, что аким не отвечал на требования жителей и вел себя грубо.

— В ходе беседы с жителями района, были установлены факты грубого обращения акима сельского округа в отношении жителей. Были установлены факты несоблюдения этических норм государственного служащего. Поэтому, согласно поданному заявлению, аким этого округа уволен! — сказал Толеген Телгараев.

— Скажите, пожалуйста, по времени, когда будет и свет и вода в ауле, когда будут нормальные дороги?

— Полностью мы планируем завершить работы к 2020 году.

Во время интервью аким Казыгуртского района заверил, что вызванная шумиха вокруг этой истории могла бы решится тихо-мирно, если бы некоторые сотрудники акимата работали на совесть.

Напомним, жители участков принадлежащих аулу Айнатас пожаловались на неприемлемые условия для проживания, предоставленные государством и обвинили местную власть в полном игнорировании к своим требованиям.

Аким Казыгуртского района сообщил, что аким сельского округа Карасай, к которому относится аул Айнатас, уволен за превышение полномочий и нарушение этики госслужащего в общении с жителями района. Толеген Телгараев пояснил, что аким, а тем более государственный служащий, не имеет права указывать где жить жителям и, тем более, повышать голос.

Шуддин Саидов