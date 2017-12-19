Аким Казыгуртского района показал журналистам нашумевший аул Айнатас

Нашумевшая история с участком Айнатас в Казыгуртском районе подходит к счастливому финалу. После выхода материала на нашем информационном портале Otyrar.kz на ситуацию мгновенно отреагировал аким района. Журналисты уже приглашены ознакомиться с текущим положением дел.

Несмотря на выходной день корреспонденты решили поехать и посмотреть, что же там происходит.

В 09:30 утра на въезде к сельскому округу мы увидели большую табличку с названием аула «Айнатас», к самому аулу укладываются бетонные плиты. Это как раз та дорога, которую жители бывшего безымянного аула просили засыпать хотя бы гравием.

На запланированный сход жителей собралось около 20 сельчан, среди них старейшины и почетные жители. На общем сходе аким представил журналистам комнату медицинского обслуживания, показал как идет строительство дороги, разъяснил ситуацию с водой.

«На данный момент, вы видите, вода идет, она из гидранта, мы уже ведем работу по прокладке новой водопроводной сети. Электричество частично провели, на следующий год будет полное обеспечение электричеством», — пояснил Толеген Телгараев, аким Казыгуртского района.

Жителям села представили и.о. акима сельского округа «Кызыл кия», к которому относится аул Айнатас.

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