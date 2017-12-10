Как живут 120 семей в большом селе в ЮКО, которого нет на карте

0
0

Как живут 120 семей в большом селе в ЮКО, которого нет на карте. У населенного пункта в Казагуртском районе было даже имя — Жантаксай, но теперь нет ничего, даже кадастрового номера. Село никак не обозначено на карте. Его не существует.

120 семей оралманов из Узбекистана уже 9 лет летом пьют воду из канала, а зимой растапливают снег. Их дети ходят в школу по степи за несколько километров.

«Вот так мы живем…» — широким взмахом руки показывает округу сельчанин. А в округе, кроме домов нет ничего: ни столбов, ни дорог, которые хоть как-то бы обозначали населенный пункт.

История призрачного села вблизи аула Айнатас началась в первой половине 2000-ых. Оралманам выделили землю, пообещали подвести коммуникации. Люди построились, начали обживаться, не подозревая, что о них просто забыли.

Вместо питьевой воды зимой жители собирают снег, летом пьют воду прямо из канала. Гульжамал Байтурова вернулась в Казахстан пять лет из назад с мужем и детьми из Ташкента. Женщина уверяет, что все просьбы о помощи тщетны.

«Нет никаких условий! Мы живем как в древнем веке. Ветер, степь и мы… просто выживаем. Но, думаю, когда-нибудь нам помогут», — не без надежды на лучшую жизнь в буквальном смысле слова говорит Гульжамал.

На общий сход собрались порядка ста человек — при случает в теплом и светлом городе в многоэтажках проблему решать не выйдет и десятка. Жители безымянного поселка требуют, чтобы власти перестали их кормить обещаниями и унижать.

Ася Худаярова говорит, что аким сельского округа во время очередной просьбы о помощи указал на дверь. Да-да, аким сельского округа как бы и есть — соседнего аула Айнатас.

«Вот, он мне сказал во время обращения: «Ты заткнись и уходи», все свидетели. Разве так можно?» — со слезами в голосе рассказывает Ася.

Понятно, что в селе-призраке нет и участкового, не медработника… Споры решаются между собой, за порядком следят сами жители, а лечиться приходится без всякой диагностики, почти народными методами. Поскольку жителей села нет ни в одной базе данных — с документами тоже ничего не получается.

На сход жителей подошли и местные власти. Районные чиновники уверяют, что все будет. Мол, ждут вливаний от области — ведь, только с верху виднее, кому и когда положены деньги.

«Мы подготовили смету на дорогу, но это будет просто гравийная дорога — не асфальт, а пока будут обходится, как могут. На счет воды, мы дали предложение в министерство и в областной акимат, там все решают!» — уверило жителей большое начальство в лице Доненбая Есболханова, и.о. руководителя отдела ЖКХ по Казыгуртскому району.

А вот в акимате ЮКО уверяют: никаких заявок и предложений от Казыгуртского акимата не поступало! Область и рада помочь, но бездействие местной власти просто шокирует!

«У нас есть ПСД на проведение и строительство новой электростанции в 2018 году. А вот на счет воды, дорог и газа к нам со стороны районного акимата никаких предложений не поступало! Если нам поступит заявка, мы ее сразу рассмотрим…» — прокомментировал заявления казыгуртского чиновника Нуралхан Шарипов руководитель отдела газоснабжения управления энергетики и ЖКО по ЮКО.

Когда закончатся беды жителей безымянного села — неизвестно. Очевидно, что каждый в этой истории перекладывает ответственность друг на друга. Терпение жителей на пределе.

Вы думаете, жители призрачного села думают о новогодних праздниках? А может быть даже к ним готовятся? Отнюдь. К волшебному деду Морозу у них одно пожелание: пусть о их беде узнают в Астане…

Может быть тогда они обретут хотя бы настоящее имя.

К слову, жители села-призрака не первые в ЮКО, внезапно переставшие существовать. И если в Казыгуртком районе потеряли 120 семей, то в Сарыагашском в 2016 году — 205! Жители села Багыс Сарыагашского района ЮКО оказались практически в безвыходной ситуации. Населенного пункта, где проживает больше 1300 человек, нет на карте Казахстана. Государственные акты и документы на домовладения признаны недействительными. Кроме этого, сельчане не могут даже получить документы на получение соцпособий.

Шуддин Саидов

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА

Отправить ответ

Оставьте первый комментарий!

Уведомлять меня
2000
wpDiscuz