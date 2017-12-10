Как живут 120 семей в большом селе в ЮКО, которого нет на карте. У населенного пункта в Казагуртском районе было даже имя — Жантаксай, но теперь нет ничего, даже кадастрового номера. Село никак не обозначено на карте. Его не существует.

120 семей оралманов из Узбекистана уже 9 лет летом пьют воду из канала, а зимой растапливают снег. Их дети ходят в школу по степи за несколько километров.

«Вот так мы живем…» — широким взмахом руки показывает округу сельчанин. А в округе, кроме домов нет ничего: ни столбов, ни дорог, которые хоть как-то бы обозначали населенный пункт.

История призрачного села вблизи аула Айнатас началась в первой половине 2000-ых. Оралманам выделили землю, пообещали подвести коммуникации. Люди построились, начали обживаться, не подозревая, что о них просто забыли.

Вместо питьевой воды зимой жители собирают снег, летом пьют воду прямо из канала. Гульжамал Байтурова вернулась в Казахстан пять лет из назад с мужем и детьми из Ташкента. Женщина уверяет, что все просьбы о помощи тщетны.

«Нет никаких условий! Мы живем как в древнем веке. Ветер, степь и мы… просто выживаем. Но, думаю, когда-нибудь нам помогут», — не без надежды на лучшую жизнь в буквальном смысле слова говорит Гульжамал.

На общий сход собрались порядка ста человек — при случает в теплом и светлом городе в многоэтажках проблему решать не выйдет и десятка. Жители безымянного поселка требуют, чтобы власти перестали их кормить обещаниями и унижать.

Ася Худаярова говорит, что аким сельского округа во время очередной просьбы о помощи указал на дверь. Да-да, аким сельского округа как бы и есть — соседнего аула Айнатас.

«Вот, он мне сказал во время обращения: «Ты заткнись и уходи», все свидетели. Разве так можно?» — со слезами в голосе рассказывает Ася.

Понятно, что в селе-призраке нет и участкового, не медработника… Споры решаются между собой, за порядком следят сами жители, а лечиться приходится без всякой диагностики, почти народными методами. Поскольку жителей села нет ни в одной базе данных — с документами тоже ничего не получается.

На сход жителей подошли и местные власти. Районные чиновники уверяют, что все будет. Мол, ждут вливаний от области — ведь, только с верху виднее, кому и когда положены деньги.

«Мы подготовили смету на дорогу, но это будет просто гравийная дорога — не асфальт, а пока будут обходится, как могут. На счет воды, мы дали предложение в министерство и в областной акимат, там все решают!» — уверило жителей большое начальство в лице Доненбая Есболханова, и.о. руководителя отдела ЖКХ по Казыгуртскому району.

А вот в акимате ЮКО уверяют: никаких заявок и предложений от Казыгуртского акимата не поступало! Область и рада помочь, но бездействие местной власти просто шокирует!

«У нас есть ПСД на проведение и строительство новой электростанции в 2018 году. А вот на счет воды, дорог и газа к нам со стороны районного акимата никаких предложений не поступало! Если нам поступит заявка, мы ее сразу рассмотрим…» — прокомментировал заявления казыгуртского чиновника Нуралхан Шарипов руководитель отдела газоснабжения управления энергетики и ЖКО по ЮКО.

Когда закончатся беды жителей безымянного села — неизвестно. Очевидно, что каждый в этой истории перекладывает ответственность друг на друга. Терпение жителей на пределе.

Вы думаете, жители призрачного села думают о новогодних праздниках? А может быть даже к ним готовятся? Отнюдь. К волшебному деду Морозу у них одно пожелание: пусть о их беде узнают в Астане…

Может быть тогда они обретут хотя бы настоящее имя.

К слову, жители села-призрака не первые в ЮКО, внезапно переставшие существовать. И если в Казыгуртком районе потеряли 120 семей, то в Сарыагашском в 2016 году — 205! Жители села Багыс Сарыагашского района ЮКО оказались практически в безвыходной ситуации. Населенного пункта, где проживает больше 1300 человек, нет на карте Казахстана. Государственные акты и документы на домовладения признаны недействительными. Кроме этого, сельчане не могут даже получить документы на получение соцпособий.

Шуддин Саидов