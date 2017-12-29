В Шымкенте городские бомбилы устраивают транспортный коллапс и качают свои права

В Шымкенте закрытие парковки по улице Жибек Жолы возле остановки Кабиско вызвало недовольство у жителей микрорайона Восток, самих стихийных таксистов и предпринимателей, работающих неподалеку.

Заторы на этом участке дороги круглосуточные. Новоиспеченным соседям-бомбилам не рады не только местные жители, но предприниматели.

Сотни людей ежедневно выходят на отправную точку — пересечение улиц Сайрамская, Жибек Жолы и Рыскулова. Отсюда на попутке можно добраться до Белых вод, Толебийского района и Тараза. Однако в последнее время, частных извозчиков, как ветром сдуло.

Причина понятна. Инспекторы дорожного движения несут здесь круглосуточное дежурство. Стражи порядка следят за тем, чтобы на опасном участке дороге не образовывались заторы.

«Парковка вдоль улицы Жибек Жолы была закрыта из-за участившихся случаев нарушений ПДД. Это приводило к многочисленным, километровым заторам. Здесь были установлены ограждения и знак «Остановка запрещена». Мы продолжаем нести ежедневное дежурство, не допуская остановки частных извозчиков», — прокомментировали ситуацию в МПС.

Находчивые таксисты не расстерялись и тут же нашли альтернативное решение. Водители организовали незаконный таксопарк …. — прямо напротив. Сказать, что такому соседству не рады местные жители, ничего не сказать. Горожане возмущены до предела! Круглые сутки они вынуждены терпеть бомбил, которые собирают клиентов на проезжей части, тротуарах и газоне. Недовольны таким положением дел и предприниматели. Так называемый «пятак», частные извозчики организовали и под окнами их учреждения.

«К нам приезжают деловые партнеры, гости, клиенты и им негде припарковать свой автомобиль. Как появились здесь наглые таксисты, здесь начался настоящий беспредел. Кругом мусор, окурки, грязь. На замечания хамят! — возмущен владелец офиса, — У нас даже установлено ограждение. Есть глухой угол, который таксисты превратили в отхожее место. Это же антисанитария, вонь до невозможности!»

«Я в микрорайоне Восток живу не первый год, но такого беспорядка я никогда не видел, — житель Шымкента не скрывает негодования, — Здесь у нас детский сад и школа, ежедневный поток автомобилей до сегодняшнего дня составлял примерно 700 машин. Сейчас количество авто выросло в три раза, и всё из-за таксистов. Пусть организовывают «пятаки» в другом месте!»

По словам частных извозчиков, они и рады бы сменить место дислокации, но куда им податься?! Платных парковок нет, автовокзала поблизости — тоже. Да и клиентам удобно. Махнул рукой, и такси сразу подъехало.

«У нас не было выбора, — объясняет свою точку зрения частный извозчик, — Власти запретили нам ставить машины за остановкой «Кабиско», поэтому мы и организовали здесь парковку. А что нам делать? Пусть власти нам организуют место для стоянки — какой-нибудь автовокзал неподалеку, где мы не будем мешать ни жителям, ни предпринимателям.

С коллективной жалобой местные жители и предприниматели обратились к участковому инспектору и в районный акимат.

«Мы были на месте незаконной автопарковки вместе с представителями правоохранительных органов. Сейчас полицейские готовят документы на установку и в этом месте дорожных знаков «Остановка запрещена». После установки знаков инспекторы будут дежурить на месте и штрафовать правонарушителей-таксистов», — пояснили в Енбекшинском акимате.

Очевидно, что после очередной «зачистки», таксисты организуют бесплатную парковку в другом месте. Возникает и еще один резонный вопрос, как потом добираться жителям отдаленных районов до пункта назначения. Поблизости автовокзалов нет и для многих, вариант поймать машину вдоль дороги — кажется единственно верным. Хотя и небезопасным.

И еще несколько вопросов… В какой развитой стране мира горожане (не путешественники-автостоперы) голосуют на дорогах? В какой развитой стране мира нелегальные таксисты, которые подвергают опасности жизнь каждого своего пассажира, имеют право «качать» свои незаконные права?