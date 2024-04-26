Город встал: большой затор в Шымкенте прокомментировал руководитель Управления транспорта

25 апреля у многих шымкентцев сорвались планы на вечер, а виной тому стали пробки, передает OTYRAR.

Причиной заторов стали работы на главном проспекте Шымкента-Кунаева. Закрытие улицы вызвал бурю негодовании водителей и пассажиров.

«Я вчера не смог поехать на встречу с друзьями, отправился уже домой. Это ужас какой-то был. Все как встали так и стояли!»,-делится впечатлением от пробок житель города.

«Я думала никогда не доеду до дома. Пришлось с Туркестанской дойти до Меги. Там я успела сходить в магазин и посмотреть новую коллекцию, заказать чай, зарядить телефон до 80% и всё это время такси показывало 2 минуты, которые по факту длились 40 минут. 5 таксистов сменила, пока ждала»,-возмущается Кристина Богданова, жительница Шымкента.

В Управлении транспорта ответили, что все необходимые работы уже завершили. Осталось, чтобы материал закрепился и все вернется на круги своя, говорит руководитель Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Роллан Ибрагимов.

К 20:00-21:00 часам дорогу обещают уже открыть. По словам Роллана Ибрагимова, все это делается для того, чтобы получить качественную дорогу.