По чьей вине не могут ликвидировать транспортный коллапс на Толеметова—Сырым батыра

В Шымкенте пытаются решить проблему затора на пересечении улиц Толеметова и Сырым Батыра.

В акимате говорят, что вопрос решиться после того, как жители «Шымсити» начнут добираться домой по улице Утегенова. Но есть одно но. Одна из жительниц этой улице не хочет отдавать часть земли, которую выкупил акимат.

Местные власти вместе с представителем компании-оценщика в эти ворота стучатся не в первый раз. Они пытаются исполнить решение суда, согласно которому — акимат обязан выкупить весь земельный участок и дом, на данной территории. Часть земли уже перешла в госсобственность. В акимате говорят, нужды выкупать дом — нет. Но, раз суд обязал, споров возникнуть не должно. Правда сделать это, как выяснилось, не просто. Собственника фактически никогда нет дома.

Досангали Ертаев, руководитель отдела изъятия земель для госнужд управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений г. Шымкента:

«Мы выкупили землю, деньги уже выплачены владелице, по решению суда. И дорога уже находится в государственной собственности».

Не стал исключением и этот раз. Ворота представителям акимата сегодня открыли, но в доме вновь не оказалось хозяйки.

В акимате говорят, что эта территория необходима для государственных нужд. Водители Шымкента регулярно жалуются на длинные заторы на пересечении улиц Толеметова и Сырым батыра. Чтобы решить проблему с пробками, рассказывают местные власти, нужно проложить дорогу по Утегенова, где и находится тот самый дом. Но сделать это не удается.

Впрочем, не могут не только произвести оценку дома, уверяют в акимате, но и реализовать законное право нового собственника, начав снос заборов и строительство дороги на этом участке, за который уже выплачена требуемая сумма – более 43 миллионов тенге.

Досангали Ертаев, руководитель отдела изъятия земель для госнужд управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений г. Шымкента:

«Она не запускает нас к себе домой и поэтому у нас такие трудности. Владелица дома постоянно говорит, что она заграницей или в другом городе. Мы не можем снести здесь ничего, потому что нам мешают владельцы дома. Они говорят «полностью возьмите мой дом, потом начинайте строительство и снос». А по решению суда деньги все ей уже выплачены».

Вопрос затянулся, а водители и пассажиры, тем временем, продолжают простаивать в больших пробках. А ведь разгрузить сразу две улицы можно решив лишь один-единственный вопрос — с небольшим участком.

Досангали Ертаев, руководитель отдела изъятия земель для госнужд управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений г. Шымкента:

«Вы знаете, что в вечернее время на Толеметова и Утегова пробки. Проект был придуман, чтобы разгрузить данные улицы. Но нам не удается, из-за владельцев дома».

Впрочем, страдают не только водители, но и жители соседних домов. Это видео было опубликовано в соцсетях еще в июне.

Позицию владельцев дома получить не удалось. Однако под видеороликом, размещенном в соцсетях, собственница дома и прилегающего к нему участка заявила, что это, якобы, власти не идут на контакт.

«Я хозяйка этого дома. Акимат просто сам не хочет со мной договариваться. Даже постановление об изъятии участка о сих пор мне не вручили. Почему так происходит, непонятно. Городу нужна дорога, а акимат 100 метров не хочет достроить по каким-то причинам. Пусть приходят и изымают у меня участок. Я не против»,- написала она.

И пока в акимате пытаются прийти к компромиссу с владелицей, ежедневно страдают тысячи водителей и пассажиров, проводя время в пробках.