Охоту на назойливых таксистов объявили в аэропорту Шымкента

В последние месяцы в новом аэропорту Шымкента значительно возросло количество жалоб на таксистов, которые настойчиво предлагают свои услуги пассажирам. Водители предлагают свои услуги пассажирам без соответствующей регистрации и разрешительных документов, передает Kazinform.

Такое поведение подпадает под действие статьи 449 «Кодекса РК об административных правонарушениях», предусматривающей ответственность за приставание в общественных местах.

За подобное нарушение предусмотрен штраф до 5 МРП (19 660 тенге), однако чаще всего при первом правонарушении водителям выносится предупреждение.

Чтобы навязчивые водители не портили гостям первые впечатления от Шымкента, прокуратура Абайского района совместно с полицией провела рейды в аэропорту для выявления и пресечения подобных нарушений.

— Для наведения порядка на территории аэропорта установлены шлагбаум и дорожные знаки, ограничивающие бесконтрольный въезд автомобилей. Пассажиров просим пользоваться официальными службами такси и не поддаваться на навязчивые предложения, — отметили в прокуратуре.