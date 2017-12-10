Власти Шымкента подарили коляски 687 инвалидам

В Шымкенте с начала 2017 года 687 инвалидам вручили инвалидные коляски, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата города.

Представители городской администрации уверяют, что людям с ограниченными возможностями оказывается всесторонняя помощь. Так, 800 из них получают помощь через социальных работников, а 493 семьи с детьми на домашнем обучении ежемесячно получают финансовую помощь.

Более 1200 инвалидов получили направление на санаторное лечение.

Кроме того, работу «Социального такси», основанного в 2016 году, продолжила служба «Инва такси». Услугами «Социального такси» уже воспользовались 717 человек, «Инва такси» — 514 человек.

Тем временем, в акимате города рассматривается возможность оснащения городских автобусов специальным оборудованием для пассажиров в инвалидных колясках.