Высокой правительственной наградой отмечена директор медиахолдинга Отырар Валентина Куликова. В канун дня Независимости РК Указом Президента большая группа граждан награждена государственными наградами за значительный вклад в социально-экономическое и культурное развитие страны, укрепление дружбы между народами, активную общественную деятельность.

Шеф нашего холдинга Валентина Куприяновна Куликова стала кавалером ордена «Достык» II степени. Вместе с Валентиной Куприяновной в списке президент Центрально-Азиатского университета Ж. Алиев, директор издательского дома «Жибек жолы» Б. Канапиянов, генеральный директор группы компаний «Рокос» А. Ни и другие.

В разные годы орденом Достык II степени были награждены: Маха Чакри Сириндорн, принцесса Королевства Таиланд, Михаил Швыдкой, министр культуры Российской Федерации, Николай Бордюжа, генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности, Эмери де Монтескью-Фезансак, сенатор Франции, потомок д’Артаньяна, Йозеф Блаттер, Президент ФИФА, Иосиф Кобзон, Аман Тулеев, губернатор Кемеровской области.