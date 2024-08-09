Отца посмертного донора из Шымкента наградили в Минздраве РК

Пациент, которому пересадили донорское сердце, пришел в сознание.

Самочувствие 58-летнего Кенесбая Дарменова постепенно улучшается. Всего в Казахстане 131 пациент нуждается в пересадке сердца. Среди них дети и младенцы.

Кенесбай Дарменов находился в листе ожидания донорского сердца 23 года! В последнее время болезнь у 58-летнего мужчины прогрессировала, самочувствие с каждым днем ухудшалось. Надежду Кенесбай не терял и в итоге получил шанс на выздоровление. Сердце молодого человека, погибшего в ДТП, после согласия родителей, было решено пересадить именно пациенту из Шымкента. Операция длилась 18 часов и была успешно завершена. Реципиент пришел в сознание.

Кенесбай Дарменов, пациент с донорским сердцем:

«К счастью, всё хорошо. Самое страшно позади. Я благодарен всем врачам – говорю — большое спасибо за подаренную вторую жизнь».

В стране 131 пациент находится в ожидании своей очереди на пересадку сердца. Из них — 16 шымкентцев. В списке и дети, и младенцы, и они не могут долго ждать!

Тыныбек Сапаров, кардиохирург:

«В принципе, в нашей клинике и других медицинских учреждениях достаточно возможностей для трансплантации почек, печени, сердца. Но проблема заключается в том, что родственники не дают согласие на трансплатацию».

На портале «Электронного правительства» можно дать согласие на донорство, либо отметить, что вы категорически против. Эта договорённость играет важную роль, если происходит несчастный случай. По закону, использование здоровых органов умершего осуществляется только с согласия родственников.

Ербол Кожабеков, юрист:

«В случае незаконного изъятия органа, незаконной пересадке или торговли, виновный привлекается к уголовной ответственности по статье 116 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Также применяется наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет».

Ислам — не против трансплантации, но пересадка органов нуждающимся проводится только с согласия родственников.

Ерсин Амре, главный имам мечети «Сейтжан Кари»

«Донорство, в целом, не противоречит шариату, если условия соблюдаются. Первое условие — если человек, который умирает, будет согласен на пересадку органов после его смерти. Во-вторых, необходимо согласие родственников умершего. И третье условие – органы нельзя продавать. Трансплантация должна осуществляться только в благотворительных целях».

Донор Максим Войнюш, погибший в результате несчастного случая в Шымкенте, спас четыре жизни. Министр здравоохранения Акмарал Альназарова лично встретилась с родственниками. Глава ведомства вручила отцу Максима нагрудный знак «За вклад в развитие системы здравоохранения», выразила слова соболезнования и благодарности.