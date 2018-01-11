Американский пресс-атташе Дональд Килбург посетил телеканал «Отырар TV»

В преддверии официального визита Президента Республики Нурсултана Назарбаева в Вашингтон, американские дипломаты проводят встречи с официальными лицами и представителями средств массовой информации Казахстана. Не осталась без внимания и телекомпания «Отырар TV».

Наш медиахолдинг с дружественным визитом посетил Дональд Килбург, советник генерального консульства США в Алматы. На казахстанское телевидение он попал впервые и его интересовало, как сегодня работают журналисты независимого Казахстана.

Дональд Килбург дипломат с 20-летним стажем, поработавший на различных постах в Мексике, Доминиканской республике и в Китае. Последние годы он работает в Казахстане и неудивительно, что большой интерес у него вызывает работа региональных журналистов. Как считает дипломат, мастера слова излагающие, а зачастую и формирующие взгляды общества могут многое рассказать о стране.

Поэтому, один из первых вопросов, прозвучавший в ходе встречи дипломата с руководством медиахолдинга — насколько независим в подаче информации телеканал «Отырар TV»?

Валентина Куликова, директор телеканала «Отырар TV»: «Кто потратил и украл деньги, куда их истратили, почему не выполнили госзаказ — такое у нас есть. Но только на местном уровне, не на республиканском, потому что мы там не работаем. Поэтому местный. Мы позволяем себе критиковать, уколоть местную исполнительную власть и депутатов, которые бездействуют. Но, за это, нас они не любят, конечно».

Экскурсия по зданию медиахолдинга должна была ответить ещё на один вопрос Дональда Кильбурга — насколько технически отвечает наша телекомпания современным требованиям. И для американского дипломата, в виде исключения, мы открыли все двери нашего стратегического объекта.

30 минут, которые пресс-атташе в плотном графике смог выделить на экскурсию по медиахолдингу не хватило, чтобы показать всю кухню нашего телевидения. Но представление об уровне южноказахстанских СМИ сформировать всё таки получилось. Что-то дипломат смог узнать из беседы с журналистами, с удовольствием отвечавшими на вопросы гостя, а что-то постичь прямо на рабочем месте телевизионщика. Например, примерив на себя роль ведущего новостей, которую гостеприимно предложила шеф-редактор службы новостей Татьяна Корякина.

Как признался дипломат, знакомство с медиахолдингом оставило яркое впечатление, как впрочем и общий уровень развития средств массовой информации в Казахстане.

Данияр Худайбергенов