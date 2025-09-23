Генконсул США о ключевых вызовах и возможностях для Казахстана

В эксклюзивном интервью для OTYRAR генеральный консул США в Алматы Мишель Еркін рассказала, как тарифы Трампа повлияли на казахстанский бизнес, почему критические минералы стали ключом к новой мировой экономике и какие перспективы открывает Средний коридор. Она также поделилась планами по развитию женского предпринимательства, поддержке аграрного сектора и ответила на вопросы о будущем американо-казахстанских отношений.

Диана Идрис: Госпожа генеральный консул Еркін, добрый день! Спасибо, что нашли для нас время и согласились на эту беседу. Вы уже работали в Казахстане в составе американской дипломатической миссии и даже бывали в Шымкенте. За эти годы страна сильно изменилась — от экономики до внешней политики. Какие перемены чувствуете лично вы?

Генеральный консул Еркін: Спасибо большое за приглашение. Для меня честь быть здесь, и я очень рада снова вернуться в Шымкент. Это уже мой четвёртый визит. Впервые я приехала в феврале 2005 года, тогда в южных регионах бушевал сильный снегопад. Наш рейс отменили, и нам пришлось возвращаться поездом из Туркестана. У меня до сих пор остались очень яркие воспоминания о той поездке.

С тех пор я приезжала несколько раз. Мы посетили мавзолей Ходжи Ахмеда Ясави, наконец смогли увидеть Сауран, и меня поразило, насколько вырос Туркестан. Шымкент тоже изменился: если раньше здесь было около 500–600 тысяч жителей, то сегодня — уже 1,2 миллиона. Я очень впечатлена динамикой и энергией этого города.

Диана Идрис: Я — большой патриот своего города и с гордостью могу сказать, что Шымкент сегодня является лидером по привлечению инвестиций, а Туркестанская область — одна из самых быстрорастущих. Но американских проектов здесь пока немного. Какие реальные ниши вы видите именно для юга? Может быть, переработка продуктов, агробизнес, IT или логистика?

Генеральный консул Еркін: В прошлом году, когда я приезжала в Шымкент, я присутствовала на открытии турецко-американского инвестпроекта — завода Coca-Cola CI под Шымкентом. Для меня было честью участвовать в церемонии открытия.

Так что инвестиции США здесь есть, хотя иногда они не так заметны. Американские технологии помогают местным компаниям развиваться. В 2024 году мы, например, посетили пекарню и пивоварню, которые используют американские технологии. Продукция из США ценится за качество и надёжность, и это действительно помогает бизнесу.

Помимо бизнеса, я хотела бы подчеркнуть, что у нас есть и сильное образовательное и культурное сотрудничество в южных регионах. В 2005 году, во время моего первого визита, мы открыли «Американский уголок» в Шымкенте — тогда это был всего второй в Казахстане. Сегодня таких уголков и «Мейкерспейсов» уже десять по всей стране. «Мейкерспейсы», которые мы развиваем с 2020 года совместно с Chevron, сосредоточены на STEM-образовании.

Вчера мы посетили «Американский уголок» здесь, в Шымкенте, он находится в библиотеке имени Пушкина. Это бесплатное пространство, открытое для всех: там проходят занятия английским и другие мероприятия для людей любого возраста. Кроме того, посольство финансирует преподавателей английского языка в Туркестане, в университете имени Ясави и здесь, в Шымкенте. За последние двадцать лет я вижу большое улучшение уровня английского по всей стране, особенно на юге.

Диана Идрис: Совсем недавно крупнейшая в истории бизнес-делегация США посетила Алматы и Астану — 25 компаний. В числе приоритетов были критические минералы, финансы, переработка продуктов, искусственный интеллект, логистика и туризм. На ваш взгляд, какие направления реально могут вылиться в проекты в Казахстане? И пойдут ли инвестиции в регионы, а не только в столицу?

Генеральный консул Еркін: Да, вы правы. Недавно состоялась крупнейшая делегация, организованная Торговой палатой США и сертифицированная Министерством торговли США как официальная торговая миссия. Делегация посетила Алматы и Астану, где прошли встречи на высоком уровне с правительством.

Уникальность миссии была не только в масштабе — более 25 компаний, — но и в том, что в ней участвовали сразу четыре американских госагентства. Это показывает высокий интерес и со стороны правительства США, и со стороны американских компаний. Миссия прошла очень успешно.

А сразу после этого стартовала ещё одна торговая миссия, уже в Актау. Её возглавила временная поверенная в делах США Дебора Робинсон. Она была организована Американской торговой палатой и отличалась от предыдущей тем, что включала поездку из Актау в Азербайджан. Участники своими глазами увидели Транскаспийский маршрут и возможности для инвестиций вдоль него.

Конечно, пока рано говорить, какие именно проекты будут реализованы, но отзывы компаний были очень позитивными. Важно понимать: мы не указываем американским компаниям, куда инвестировать — они принимают решения исходя из бизнес-логики. Чем лучше в Казахстане будет бизнес-среда, тем больше инвесторов США придут и в регионы.

Диана Идрис: Что касается Актау — там недавно прошла американская торговая миссия, посвящённая Среднему коридору. Как США видят роль Казахстана в этом маршруте через Каспийское море до Тбилиси?

Генеральный консул Еркін: Казахстан расположен стратегически в самом центре Транскаспийских маршрутов, и страна выиграет от увеличения торговли и транспортных связей в регионе. Мы рассматриваем это как важную возможность для казахстанских компаний и для правительства страны.

Именно поэтому столь многие американские компании выразили интерес лично поехать из Казахстана в Азербайджан, чтобы своими глазами увидеть Транскаспийский маршрут. Эта миссия была уникальна ещё и тем, что её организовали совместно Американские торговые палаты трёх стран — Казахстана, Азербайджана и Грузии. Это позволило участникам оценить весь спектр возможностей вдоль всего коридора.

Диана Идрис: У Среднего коридора есть участок, стабильность которого вызывает много вопросов. Безусловно, Президенту Трампу удалось беспрецедентное — усадить за стол переговоров Баку и Ереван и мы рады, что эти усилия оказались успешными. Но если коридор Азербайджан–Армения заработает, как это повлияет на Казахстан в связке с Европой? Мы усилим свою роль или потеряем часть транзита?

Генеральный консул Еркін: Как вы отметили, Президент Трамп выступил посредником в историческом мирном соглашении между Азербайджаном и Арменией, положив конец десятилетиям конфликта. И, конечно, чем больше мира в регионе, тем больше процветания. Это снижает риски ведения бизнеса по Транскаспийскому коридору и делает его более экономически эффективным. Поэтому мы уверены, что Казахстан только выиграет от этого исторического мира, достигнутого при посредничестве Президента Трампа.

Диана Идрис: «Говоря о президенте Трампе и нынешней геополитической турбулентности, которая мгновенно отражается и на политике, и на бизнесе, я хотела бы задать ещё один вопрос. С 1 августа вступили в силу тарифы США — до 25 % на казахстанские товары. У нас их уже называют “санкциями Трампа”. Казахстан старается сохранять суверенную позицию, но бизнес оказывается под давлением: вторичные санкции, тарифы, экспортные риски. Я знаю, что ваш опыт работы в Госдепартаменте связан именно с экономикой. Не могли бы вы объяснить нашей аудитории, как это сказалось на бизнесе?»

Генеральный консул Еркін: «Президент Трамп стремится к более справедливой и сбалансированной торговой системе. Он и мы, вместе с ним, готовы работать со странами, которые приходят за стол переговоров с предложениями по выстраиванию именно такой торговли. Хорошая новость в том, что 90% казахстанского экспорта вообще освобождены от тарифов. И мы продолжаем вести на высоком уровне обсуждения с правительством Казахстана о том, как улучшить торгово-инвестиционные отношения».

Диана Идрис: «Все эти маршруты обсуждаются и в рамках формата C5+1, которому в этом году исполняется десять лет. Этот формат остаётся в большей степени дипломатическим, и последний саммит прошёл ещё в сентябре 2023 года. Однако недавно появилась более практичная бизнес-версия — B5+1. Первый форум состоялся в Алматы весной 2024-го, собрал более 250 участников и сосредоточился на пяти приоритетах: логистика, агробизнес, e-commerce, туризм и зелёная энергия. Что из этого уже превратилось в реальные шаги?»

Генеральный консул Еркін: «C5+1 — это дипломатическая платформа, запущенная в 2015 году в Самарканде. Она стала площадкой для расширенного партнёрства США с Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном, Туркменистаном и Узбекистаном. Но помимо дипломатического измерения у нас есть и бизнес-платформа. В прошлом году я участвовала во встрече B5+1, где было более 500 участников — представители бизнеса и госструктур. Это действительно диалог “бизнес-бизнес” и “бизнес-правительство”, где обсуждаются улучшение инвестиционного климата и привлечение торговых проектов.

В фокусе C5+1 и B5+1 также региональная интеграция — мы поддерживаем проекты вроде Транскаспийского коридора, что имеет ключевое значение для экономического процветания региона. Есть и менее известные компоненты — культурные и образовательные. Например, программа C5+1 English помогает специалистам Центральной Азии изучать английский язык. А уже в следующем месяце мы проведём региональное мероприятие Академии для женщин-предпринимателей в рамках C5+1. Так что этот формат охватывает широкий спектр направлений, и мы рады отметить его десятилетие».

Диана Идрис: «В Вашингтоне говорят: Казахстан — ключ к критически важным минералам. Но пока мы видим лишь добычу, без переработки и добавленной стоимости — именно того, что ускорило бы экономику в разы. Готовы ли США инвестировать в заводы и технологии здесь, чтобы Казахстан не остался просто сырьевым придатком “зелёной экономики”?»

Генеральный консул Еркін: «Почти 35 лет партнёрства США и Казахстана показывают, что мы настроены на долгосрочную работу и взаимовыгодное сотрудничество. Мы стремимся найти пути, которые помогут Казахстану развивать его богатейшие ресурсы критических минералов. Этот вопрос также обсуждается в рамках диалога по критическим минералам формата C5+1. Это важно для обеих стран и, если подойти правильно, принесёт выгоду обеим сторонам».

Диана Идрис: «Долгие годы USAID был символом американской поддержки — это Future Growth Initiative, проект WAVE по воде, программы для Аральского моря. Но сейчас USAID закрыт. Эти программы просто исчезли или США ищут способ их заменить? Кто возьмёт на себя их функции?»

Генеральный консул Еркін: «Как отметил госсекретарь Рубио при объявлении о закрытии USAID, Госдепартамент возьмёт на себя многие функции и программы агентства, и это уже происходит. Хочу также подчеркнуть: США неизменно и твёрдо поддерживают Центральную Азию и Казахстан с момента независимости в 1991 году. Всё это время и американское правительство, и компании инвестировали в Казахстан. Мы привержены суверенитету, территориальной целостности и независимости Казахстана и хотим оставаться его надежным партнёром».

Диана Идрис: «Давайте поговорим об Академии для женщин-предпринимателей. Как вы оцениваете результаты этой программы? Планируется ли её масштабирование, особенно в регионах, где у женщин меньше доступа к капиталу и образованию?»

Генеральный консул Еркін: «Особое внимание Академия для женщин-предпринимателей уделяет именно регионам. Мы оцениваем успех по числу женщин, которые смогли начать или расширить свой бизнес благодаря программе и созданной ею сети. Сегодня у нас более 200 выпускниц, они поддерживают крепкие связи, наставляют друг друга и помогают добиваться успеха. Для нас это главный показатель эффективности. Что касается масштабирования, то уже в следующем месяце мы планируем провести крупное региональное мероприятие в рамках C5+1 для выпускниц программы из всей Центральной Азии. Мы хотим и дальше поддерживать женское предпринимательство».

Диана Идрис: «Я знаю, что вы сами выросли в сельской местности. Аграрный сектор — драйвер юга Казахстана. США — пятый по величине партнёр Казахстана в сельском хозяйстве. Какие новые шаги возможны для фермеров — технологии, экспорт продукции, совместные проекты?»

Генеральный консул Еркін: «Я выросла на ферме — мы занимались мясным скотоводством и выращивали клубнику. Поэтому мне особенно приятно видеть фермы здесь. Когда мы вчера ехали из Туркестана в Шымкент, я обращала внимание на ландшафт. У Казахстана огромный аграрный потенциал, и многое уже реализовано благодаря американским инвестициям, начавшимся ещё 20–30 лет назад. В Астане работает Служба по сельскому хозяйству США, которая поддерживает этот сектор. Американские компании привнесли технологии — от систем орошения и тракторов до особенно важных разработок в области животноводческой генетики, что помогло Казахстану развить отрасль, в частности мясное скотоводство.

За последний год мы отправили казахстанских фермеров в США на два крупных события: молочную выставку в Висконсине — центре американского молочного производства, и скотоводческую выставку с родео в Хьюстоне. Мы гордимся поддержкой таких инициатив. У Казахстана огромный потенциал, и мы рады быть его пятым партнёром в аграрном секторе».

Диана Идрис: «И напоследок — личный вопрос. Я читала вашу биографию, она меня впечатлила. Ваша фамилия — Еркін, что по-казахски означает “свобода”. Насколько символично для вас работать в Казахстане с таким именем? Помогает ли это в диалоге с казахстанцами?»

Генеральный консул Еркін: «Даже сейчас, после более чем двух лет в Казахстане, люди всегда удивляются, видя мою фамилию: “У вас казахская фамилия”. Я объясняю, что это потому, что мой муж — казах. Мы познакомились здесь более 20 лет назад, и когда он получил гражданство, мы выбрали фамилию Еркін — так звали его отца. Это оказалось символично и для нас, потому что “еркин” значит свобода, независимость. Это постоянно напоминает о главном приоритете США для Казахстана — независимости, суверенитете и территориальной целостности. Поэтому я горжусь тем, что ношу эту фамилию, и мне приятно иметь такую личную связь с народом Казахстана».

Диана Идрис: «О, это судьба и предназначение. Большое спасибо за это интервью!»

Генеральный консул Еркін: «Спасибо вам, мне было очень приятно!»